Tentamensvakter till Avdelningen för utbildningsstöd i Västerås
2025-09-01
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
Anställningsinformation
Anställningsform: Intermittent anställning
Omfattning: Vid behov - Tillgänglighet är mycket viktigt, så vi vill att du har en situation som gör det möjligt för dig att arbeta hos oss när vi behöver dig. Under våra tentaveckor (5 ggr/år, där vi kan behöva dig upp till 30h/v) är det extra viktigt att du står till vårt förfogande, men vi behöver dig också löpande under resten av året (upp till 30h/månad).
Sista dag att ansöka är 7 december 2025
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Avdelningen för utbildningsstödPubliceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som tentamensvakt har du stor betydelse för studenterna i skrivsalen, därför söker vi dig som kan skapa en lugn och trygg examinationsmiljö, och samtidigt ser till att genomförandet sker på ett rättssäkert sätt.
Under ett arbetspass ansvarar du för hanteringen av skrivmaterial och att rutiner utförs enligt MDU:s regelverk. Du håller god servicenivå till studenter och kollegor, samt motverkar fusk. Du övervakar upp till 40 studenter ensam, då du cirkulerar i salen 2-5 timmar, ibland i gradängsal med nivåskillnader.
Passen kan vara intensiva i perioder där mycket händer och beslut behöver tas snabbt. Största delen av passen består dock av övervakning i skrivsal, där det är viktigt att behålla uppmärksamheten och våga agera om en situation uppstår. Det är ett krav att du som tentamensvakt följer instruktioner och regelverk samt applicerar de föreskrifter det innebär i tentamenssituationen.
Som tentamensvakt har du ansvar och många självständiga moment samtidigt. Vi arbetar ibland i team, med upp till 160 studenter, där alla har sin tydliga roll under arbetsdagen, som gör att samarbete och kommunikation då är av största vikt. Vi genomför även ett ökat antal digitala tentamen, så vi förväntar oss att du känner dig trygg med datorer och kan göra enklare felsökningar, som t.ex. att hitta nätverksuppkoppling, avinstallera och installera program.
Exempel på arbetsmoment i sal är;
• placera studenter
• läsa upp salsreglerna (på svenska och engelska)
• dela ut och samla in skrivmaterial
• genomföra legitimationskontroll och avvisa obehöriga studenter
• hålla ordning i salen, för att ge studenterna förutsättningar att genomföra tentamen enligt universitetets regelverk och riktlinjer
Observera att du ej kan arbeta som tentamensvakt om du är student på MDUKvalifikationer
• Du som söker ska vara minst 18 år
• Har lägst betyget godkänd på gymnasial nivå i svenska och engelska
• Du kan kommunicera väl på svenska och engelska
• Har erfarenhet av datahantering, installation/avinstallation av program etc
• Du kan gå runt i en tentamenssal i 5h
Ett test planeras att genomföras, som visar teoretisk kunskap samt datorkunskap.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i skolmiljö
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Erfarenhet av att instruera andra
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö
• De centrala orden för din person är serviceinriktad, ansvarstagande och självgående
• Du är en förtroendeingivande, positiv lagspelare med god samarbetsförmåga
• Du behöver också vara proaktiv och initiativtagande i ditt agerande, samtidigt som du inte drar dig för att säga ifrån om så skulle behövas
• Du är både uppmärksam och noggrann, och du vågar även uppmana andra att följa regler och anvisningar vid behov.
• Du är effektiv i genomförandet av dina uppgifter
