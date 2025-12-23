Tentamenshandläggare - samordning av mjuka resurser
Stockholms Universitet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Tentamensservice ansvarar för Stockholms universitets centralt samordnade salstentamina och är en del av Servicesektionen vid Fastighetsavdelningen.
Uppdraget är att erbjuda universitetets institutioner ett rättssäkert och effektivt stöd genom att samordna, förbereda och genomföra tentor.
Under 2025 hanterar vi cirka 2 500 tentor för 34 institutioner, vilket motsvarar över 140 000 examinationer under cirka 200 tentamensdagar. Verksamheten består av fyra funktioner - planering, bemanning, förberedelser och genomförande och bemannas av 15 medarbetare tillsammans med en pool på över 100 tentamensvärdar.
Arbetet präglas av att tillhandahålla service inom ramen för tydliga regler och deadlines, periodvis högt tempo och behov av nära samarbete både internt och med beställande institutioner. Vi arbetar i huvudsak på svenska, men som del av en internationell miljö sker delar av arbetet även på engelska.
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/fastighetsavdelningen.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Tentamensservice handläggare arbetar antingen med samordning av mjuka resurser (tentamensvärdar) eller hårda resurser (skrivsalar, utrusning och stödresurser för studenter med behov av anpassade tentor).
Samordning av mjuka resurser består huvudsakligen av planering, förberedelser och personaladministration av behovsanställda tentamensvärdar. I praktiken innebär det att:
- rekrytera, utbilda och introducera nya värdar
- boka in värdar inför kommande tentamenstillfällen
- schemalägga arbetspass för bokade värdar
- i stort hantera värdpoolens personal- och löneadministration, samt
- arbeta med utveckling av och i övrigt hantera frågor kopplade till tentamensvärdar.
Gemensamt för alla som arbetar vid Tentamensservice är att vi delar ansvaret för att först och främst säkra den dagliga verksamheten. I praktiken innebär det att alla som arbetar här förväntas hjälpas åt och stötta upp där det behövs - även utanför ens egna huvudsakliga ansvarsområde.
Arbetsbelastningen varierar över läsåret. Under nio "tentamenstoppar" (fyra per termin och en i augusti) är arbetet intensivt och vi har ofta små felmarginaler. Arbetet kräver såväl noggrannhet som välutvecklade förmågor att kunna prioritera, samarbeta och kommunicera.
Om du är en person som motiveras av att arbeta både med människor och administration, skapa ordning i bemanningsfrågor och bygga goda relationer i en större värdgrupp, tror vi att du kommer att kunna trivas hos oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- mycket god förmåga att arbeta strukturerat och noggrant, med fokus på detaljer och kvalitet
- minst ett års erfarenhet av personaladministrativt arbete, samt många samtidiga uppgifter och fasta deadlines
- god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska och engelska
- god datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya IT-system
- erfarenhet av att arbeta självständigt och i grupp mot uppsatta mål och med korta deadlines
- utbildning exempelvis inom personaladministration, eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Meriterande är om du har:
- erfarenhet av bemanning, schemaläggning eller annan form av resursplanering
- erfarenhet av personal- eller löneadministration
- erfarenhet av rekrytering, introduktion eller utbildning av personal
- erfarenhet av att bidra till utveckling av grupper i förändring
- erfarenhet av serviceinriktat arbete med återkommande kontakt med exempelvis kunder eller besökare.
Personliga egenskaper som vi särskilt värderar är om du:
- trivs med att ta ansvar för att slutföra uppgifter på egen hand inom givna ramar
- har ett serviceinriktat förhållningssätt
- är flexibel och hjälpsam i samarbetet med kollegor
- är trygg i en föränderlig arbetsmiljö och gärna bidrar till förbättringar.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Jerry Lindblom, gruppchef för tentamensgruppen, tfn 08-12 07 67 11, mailto:jerry.lindblom@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-4626-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Fastighetsavdelningen Jobbnummer
9663463