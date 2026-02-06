Tellusgruppen söker en HR Partner som vill vara med och utveckla vårt HR-ar
Tellusgruppen AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tellusgruppen AB i Stockholm
, Järfälla
, Österåker
, Enköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Vi söker dig som vill ta en central och inflytelserik roll i Tellusgruppens fortsatta utveckling som attraktiv arbetsgivare. Som HR Partner hos oss arbetar du både strategiskt och operativt i nära samarbete med chefer och ledning.
Med den här tjänsten stärker vi HR- och löneavdelningen med en resurs till. Rollen innebär ett självständigt ansvar under kommande föräldraledigheter inom teamet, där du periodvis har ett helhetsansvar för det dagliga HR-arbetet.
Du trivs i en dynamisk och föränderlig miljö där du får möjlighet att påverka, driva processer och bidra med din HR-kompetens i hela organisationen. Rollen är konsultativ och kräver hög integritet, god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt.
I organisationen arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra arbetssätt, processer och system - bland annat genom digitalisering. Vi välkomnar därför dig som är nyfiken på utveckling och förbättringsarbete inom HR.
Dina arbetsuppgifter
Som HR Partner är du ett kvalificerat stöd till chefer och ledning och ansvarar för att utveckla och driva HR-arbetet i linje med verksamhetens mål och strategi. Arbetet är självständigt och bedrivs i nära samarbete med övriga funktioner på huvudkontoret och med ledningen. Du rapporterar till kommunikations- och affärsutvecklingschef som ingår i ledningsgruppen.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Vara strategisk och operativ rådgivare till chefer i HR-frågor.
• Utveckla och driva HR-processer kopplat till arbetsrätt, arbetsmiljö och personalplanering.
• Skapa, revidera och förvalta policyer, mallar och stöddokument
• Vara drivande i facklig samverkan och fackliga förhandlingar.
• Leda och samordna arbete kring lönerevision och lönekartläggning, medarbetarundersökningar och systematiskt arbetsmiljöarbete.
• Arbeta med HR-data, analyser och nyckeltal.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning inom HR, personalvetenskap eller motsvarande
• Minst 10 års erfarenhet av brett HR-arbete, gärna i en partner- eller konsultativ roll
• God kunskap i arbetsrätt och att arbeta operativt enligt Friskoleavtalet.
• Förmåga att självständigt driva och prioritera flera parallella processer
Din profil
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Konsultativ, serviceinriktad och förtroendeskapande
• Lösningsorienterad med god prioriteringsförmåga
• Strukturerad och trygg i din HR-kompetens
• Flexibel och anpassningsbar i en föränderlig miljö
• En person med hög integritet och gott omdöme
• Erfarenhet från skola och utbildningssektorn är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
• En central och utvecklande roll i en framåtsträvande organisation
• Möjlighet att påverka och utveckla HR-arbetet i en samhällsviktig verksamhet
• En positiv och stödjande arbetsmiljö med engagerade kollegor
• Möjlighet till kompetensutveckling och långsiktig utveckling inom HR
Om Tellusgruppen och våra verksamheter
Tellusgruppen är moderbolaget i en koncern som driver högkvalitativa verksamheter inom skola, barnomsorg och utbildning. Koncernen är huvudman för 28 förskolor och 7 grundskolor samt en ledande leverantör av modersmålsundervisning. Verksamheten omfattar även måltidstjänster för skola, vikariebemanning, barnpassning och läxhjälp. Tellusgruppen är noterat på Nasdaq First North Market Stockholm.
Anställningsvillkor
• Placering: Tegnérgatan 35, centrala Stockholm
• Tillträde: Maj 2026
• Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
• Omfattning: 100 % (möjlighet till flexibel arbetstid och visst distansarbete)
• Lön: Individuell lönesättning
• Kollektivavtal: Ja
• Friskvårdsbidrag: Ja
Ansökan
Är du den vi söker? Ansök via formuläret och ladda upp ditt CV. Personligt brev behövs inte.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag den 28 februari - så vänta inte med din ansökan.
Frågor
För ytterligare frågor hänvisar vi första hand till våra webbplatser. I samband med intervju finns möjlighet att ställa frågor om tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tellusgruppen AB
(org.nr 556906-5377) Jobbnummer
9729219