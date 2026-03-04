Tellubarn söker nu en kulturpedagog till sina förskolor
Tellusbarn i Sverige AB / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tellusbarn i Sverige AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Är du ateljérista, musikpedagog eller dramapedagog? Har du dessutom utbildning som barnskötare eller förskollärare och erfarenhet av arbete i förskola är det meriterande.
Vi söker dig som vill arbeta kreativt tillsammans med våra barn på våra förskolor. Hos oss får barnen möta musik, skapande och drama på ett lustfyllt och inspirerande sätt.
På flera av våra förskolor arbetar vi med en tydlig kulturprofil där barnen, ofta i mindre grupper, får utforska och uttrycka sig genom musik, bild och drama. Som kulturpedagog är du med och skapar meningsfulla och kreativa möten som stärker barnens fantasi, nyfikenhet och uttrycksförmåga.
Om Tellusbarn
Tellusbarn grundades 2007 och driver idag 28 förskolor med cirka 2 000 utbildningsplatser i Stockholms län och Uppsala län. Vi tillämpar ett nära ledarskap där rektor är närvarande, och arbetslagen får handledning och fortbildning av våra specialpedagoger.
Vi samverkar med externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Alla våra förskolor är allmänpedagogiska och arbetar utifrån fyra profiler: kulturförskola, friluftsförskola, tvåspråkig förskola och nyckelförskola. Många av våra förskolor har även svensk-engelsk verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid att ta tillvara alla barns kunskaper och förmågor, och det gäller även våra medarbetare. Hos oss finns korta beslutsvägar, vilket skapar goda möjligheter för utveckling.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Rollen som kulturpedagog hos oss är flexibel och formas utifrån varje förskolas förutsättningar och behov. Det centrala är att på ett lekfullt och inspirerande sätt introducera barnen till olika kulturella uttrycksformer.
Inom musiken får barnen möjlighet att prova olika instrument och utforska takt, rytm och ljud genom lek och gemensamt musicerande. Dramapedagogiken ger barnen chans att gestalta olika roller, leva sig in i berättelser och exempelvis dramatisera sagor. I det skapande arbetet får barnen uttrycka sig genom olika tekniker och möta en variation av material, där fantasi och eget uttryck står i centrum.
Genom dessa aktiviteter får barnen möjlighet att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och lust att uttrycka sig på många olika sätt.Profil
Du är en pedagogiskt lagd musik-, drama- eller ateljépedagog som tycker att det skulle vara spännande att arbeta i förskolan tillsammans med barn i de yngre åldrarna. Har du erfarenhet av arbete i förskola är det meriterande.
Vi ser gärna att du har en eller flera av dessa kompetenser och är nyfiken på att använda dina kunskaper för att skapa inspirerande och kreativa möten tillsammans med barnen.Övrig information
Alla medarbetare på denna förskola förväntas vara rök- och snusfria i alla sammanhang kopplade till förskolan. Du måste kunna uppvisa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret enligt lagen 2000:873.
Tjänsten är troligtvis deltid/heltid och fördelad på flera förskolor, men även detta är flexibelt och något att komma överens om. Just nu söker vi främst någon till förskolorna på norra sidan av Stockholm.
Anställningsform: Enligt överenskommelse.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: Deltid eller heltid, enligt överenskommelse.
Kollektivavtal: Ja
Kontaktperson: Maria FribergSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 31 mars - vänta därför inte med din ansökan.
Vid intervju ber vi dig ta med ID-handling samt kontaktuppgifter till två referenser (gärna tidigare arbetsgivare). Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tellusbarn i Sverige AB
(org.nr 556727-2397) Jobbnummer
9776119