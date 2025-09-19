Teletekniker till Elajo Säkerhet i Vetlanda
2025-09-19
Vill du jobba med ny teknik inom säkerhet och telekommunikation? Elajo Säkerhet i Vetlanda söker nu teletekniker som vill vara med och skapa trygga, innovativa och energieffektiva lösningar för våra kunder. Här får du en flexibel roll med stor variation där du är en viktig del av vårt engagerade team. Tillsammans jobbar vi för att utveckla oss själva och våra kunders framtida säkerhetslösningar!Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Installation och driftsättning av säkerhetssystem såsom inbrottslarm, passersystem, brandlarm och CCTV
Felsökning, service och underhåll av tekniska anläggningar inom telekommunikation och säkerhet
Projektarbete tillsammans med kollegor och partners inom säkerhetsteknik
Kundkontakt och konsultation för att identifiera behov och föreslå tekniska lösningar
Dokumentera genomförda arbeten och säkerställa kvalitet enligt gällande standarder
Kvalifikationer och erfarenhet
Utbildning inom el, tele eller likvärdig teknisk utbildning på gymnasienivå.
Minst 2 års praktisk arbetserfarenhet av installation, service eller projektering av säkerhetssystem är ett krav
Vana av felsökning, programmering och schemaläsning av tekniska system
Kunskap inom minst ett av områdena inbrott, passage, CCTV och/eller brand är ett krav.
B-körkort är ett krav
God datorvana och erfarenhet av dokumentation
Meriterande erfarenhet av system som SPC, RCO, ASSA ARX, APTUS, AXIS och Hanwaha eller liknande.
Meriterande med arbete som elektriker med ECY-certifikat.
För att bli aktuell för anställning i denna position krävs godkännande vid en kontroll hos Rikspolisstyrelsen.
Denna position kan komma att innebära att du genomgår en säkerhetsprövning baserat på gällande föreskrifter kring/av säkerhetsskydd.Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad och lösningsorienterad i kontakt med kunder och kollegor
Teknikintresserad och nyfiken på att lära dig nya system
Strukturerad och noggrann med ordning och dokumentation
Teamspelare som bidrar till ett öppet, inkluderande klimat
Initiativtagande och flexibel inför varierande arbetsuppgifter
Det här erbjuder vi dig
Egen bil i tjänsten.
Flexibel vardag med utvecklingsmöjligheter och varierande projekt.
En trivsam, inkluderande arbetsmiljö med stort fokus på laganda och samarbete.
Kollektivavtal, personalrabatter, friskvårdsbidrag och stöd genom vår förmånsportal Eljo4U.
Trygg och stabil arbetsgivare som värnar om balans mellan yrkesliv och privatliv.
Tillgång till samtalsstöd inom hälsa, kris, stress, ekonomi och juridik.
Möjlighet att utveckla din tekniska kompetens inom styrsystem, automation och energi.
Elajos värderingar
Vår värdegrund bygger på Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende. Vi strävar efter jämställdhet och mångfald, där alla ges lika möjligheter och olikheter uppskattas och respekteras. Hos Elajo får du möjlighet att kombinera karriär med balans i livet.
Om Elajo Säkerhet
Elajo är en av Sveriges främsta teknikleverantörer inom el, säkerhet, mekanik och energi. Vi har över 800 anställda på 39 orter och är stolta över att leverera innovativa och pålitliga lösningar till företag och samhälle. Hos Elajo arbetar vi dagligen för att höja säkerheten och driva teknikens utveckling framåt.Så ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Skicka din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-10-19. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Wass, avdelningschef säkerhet Höglandet, på 0104-578 921 eller erik.wass@elajo.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Elajo har tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber sig vänligen kontakt från mediesäljare och rekryteringsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elajo El & Energiteknik AB
(org.nr 556139-3884), https://elajo.se/
Sågvägen 2 (visa karta
)
574 33 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
