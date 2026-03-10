Teleskoplastarförare sökes till produktionsenhet norr om Göteborg!
2026-03-10
Vi söker nu en erfaren och ansvarstagande teleskoplastarförare till ett uppdrag hos en av våra industrikunder strax norr om Göteborg.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
I rollen som teleskoplastarförare arbetar du med materialhantering, intern logistik samt lastning och lossning av gods både på gårdsplan och i lager. Arbetet sker i nära samarbete med lager- och produktionspersonal och du blir en viktig del i att säkerställa ett effektivt materialflöde och en säker arbetsmiljö. Du blir anställd av Uniflex och arbetar som konsult hos vår kund.
Arbetstid:
07:00 - 16:00
Eventuellt kan det bli aktuellt med tvåskift längre fram.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Köra teleskoplastare för materialhantering
• Lastning och lossning av material och gods
• Transport av material inom anläggningen
• Hantering av material på gårdsplan och i lager
• Samarbete med lager- och produktionspersonal
• Bidra till ordning, struktur och säkerhet på arbetsplatsen
Vem är du?
Vi söker dig som är en ansvarsfull och säkerhetsmedveten person eftersom du kommer att hantera och frakta stora och tunga material. Du ska vara noggrann och strukturerad och kunna arbeta både självständigt och som en del av ett team. Samarbetsförmåga och flexibilitet är två egenskaper som är viktiga för den här rollen. Du trivs i en roll där du får ta ansvar och bidra till att verksamheten fungerar smidigt i det dagliga arbetet.
• Truckkort C7 (teleskoplastare)
• Erfarenhet av att köra teleskoplastare/teleskoptruck
• God svenska i tal och skrift
• B-körkort
Om verksamheten
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
