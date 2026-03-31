Teleprojektledare till fiber & anläggningsprojekt
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-03-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet och statligt affärsverk med uppdrag att säkerställa ett driftsäkert, hållbart och kostnadseffektivt kraftsystem i Sverige. Dem förvaltar och utvecklar transmissionsnätet för el och arbetar för att möta samhällets ökade behov av elektrifiering och energiförsörjning.
Deras målbild är att möjliggöra den fortsatta elektrifieringen av Sverige och skapa förutsättningar för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg elförsörjning.
Svenska kraftnäts huvudkontor ligger i Sundbyberg, men vi har även verksamhet i Göteborg, Västerås, Sundsvall, Luleå och Sollefteå.
Om rollenSvenska kraftnät har ett landsomfattande telekommunikationsnät, baserat på optisk fiber, som finns i transmissionsnätets ledningar från Malmö till Gällivare. Tack vare fibernätet kan transmissionsnätet drivas, styras och övervakas. Svenska kraftnät är just nu inne i en expansiv period med stora investeringar och ett ökat antal stations och ledningsprojekt som kräver mer resurser. För att möjliggöra en digitaliserad styrning och övervakning av nätets kraftledningar och stationer krävs både optofiber och IT-lösningar. I uppdraget som teleprojektledare ansvarar du för att dessa delar kommer på plats.
Rollen som teleprojektledare är omväxlande och kräver att du arbetar operativt här och nu samtidigt som du är taktisk och planerar för teknik som ska byggas om flera år. Arbetsuppgifterna som är både administrativa och tekniska rör till stor del planering av optofiber- och IT-installationer, på en övergripande nivå såväl som i detalj. Du kommer i huvudsak att agera som teleprojektledare i anläggningsprojekt/revisionsprojekt gällande utbyggnad och förnyelse av transmissionsnätet för el där du har helhetsansvaret för IT-leveransen som består av förläggning av optofiber och hårdvara för tele- och datakommunikation. I arbetsuppgifterna ingår bland annat planering av de projektaktiviteter som ska utföras inom ditt ansvarsområde, vägledning av entreprenörer, koordinering av teknisk personal och besiktning av utfört arbete.Dina arbetsuppgifter
Som Teleprojektledare på Svenska Kraftnät, kommer dina arbetsuppgifter bland annat att innefatta:
Delta i anläggningsprojekt från genomförandefasen där ansvaret för en komplett IT leverans med tillhörande opto/telekommunikationslösning blir installerad enligt tidplan och framtagna tekniska handlingar
Koordinera arbetet i projekt mellan den egna enheten och övriga teknikområden och entreprenör
Godkänna slutdokumentation och säkerställa att dokumentationen för en anläggning (projekt) blir uppdaterat i berörda system
Med din bakgrund och erfarenhet bidra till att övriga på enheten utvecklas och arbetar åt samma håll
KompetenskravVi ser att du har erfarenhet av och att det tydligt framgår i ditt CV att du har,
Högskole-/universitetsutbildning 120p/180hp inom telekom/IT teknik, data och/eller systemvetenskap och/eller minst 10 års arbetslivserfarenhet av att driva projekt och projektledning inom IT/Telekom/opto och/eller Infrastruktur
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att själv drivit tekniskt komplexa fiber- och/eller IT installationsprojekt i en roll som delprojektledare, projektledare och/eller motsvarande inom de senaste 10 åren
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med projektering och/eller utbyggnad av optiska nät
Fördjupad kunskap inom Entreprenadjuridik, ABT och/eller AB04 förvärvat genom utbildning och/eller motsvarande kompetens förvärvat genom arbetslivserfarenhet som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig
B-körkort
Mervärdeskrav:
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med projekt i entreprenadform inom fiber och/eller teknikhus
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med framtagande av tekniska upphandlingsunderlag och utvärderat efterföljande anbud.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att genomföra kontroller och besiktningar av optoanläggningar
Minst 1 års arbetslivserfarenhet från arbete inom elbranschen
Minst 1 års arbetslivserfarenhet från säkerhetskänslig verksamhet.
UppdragsinformationUppdragsperiod: 1/8 2026 - 31/7 2028
Förlängningsoption: 1 år
Omfattning: 100%
Placeringsort: Svenska kraftnäts lokaler i Sundbyberg. Inrikes resor förekommer, 3-4 dagar per månad. Möjlighet finns med upp till 50% arbete på distans.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Sturegatan 1 (visa karta
)
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Kontakt
Talent Acquisition
Samuel Lindahl samuel.lindahl@kraftsam.se
9830970