Telefonrådgivare / Bilförmedlare Haninge Bilpark AB, Stockholm (Haninge)
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2026-07-18
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Telefonrådgivare / Bilförmedlare – Haninge Bilpark AB, Stockholm (Haninge)
Är du en person som gillar att skapa affärer, bygga relationer och påverka din egen lön?
Haninge Bilpark AB söker nu två engagerade telefonrådgivare till vårt huvudkontor i Haninge.
Vi är ett väletablerat företag inom bilförsäljning och bilförmedling och hjälper varje år ett stort antal privatpersoner att sälja sina bilar på ett tryggt och smidigt sätt. Nu växer vi och söker dig som vill vara en viktig del av vårt fortsatta arbete.Publiceringsdatum2026-07-18Om tjänsten
Du kommer att kontakta privatpersoner som redan annonserar sina bilar till försäljning och presentera Haninge Bilparks förmedlingstjänst.
Din uppgift är inte att bedriva traditionell telefonsäljning – utan att skapa förtroende, förstå kundens behov och boka in kvalificerade förmedlingsuppdrag till våra bilrådgivare.
Du blir en viktig del av ett företag med höga ambitioner, korta beslutsvägar och stora utvecklingsmöjligheter.Dina arbetsuppgifter
Kontakta privatpersoner som säljer sina bilar.
Presentera våra tjänster inom bilförmedling.
Bygga långsiktiga kundrelationer.
Boka in förmedlingsuppdrag.
Följa upp tidigare kontakter.
Arbeta i vårt CRM-system och dokumentera kunddialoger.
Bidra till teamets gemensamma mål.
Vi söker dig som
Är positiv, driven och målmedveten.
Trivs med att prata med människor.
Har god kommunikativ förmåga.
Är strukturerad och ansvarstagande.
Har god datorvana.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Tidigare erfarenhet av telefonförsäljning, kundservice, bilbranschen eller försäljning är meriterande, men inget krav. Vi utbildar dig i våra arbetssätt och ger dig verktygen för att lyckas.
Vi erbjuder
Heltidsanställning.
Fast lön enligt överenskommelse.
Generös provisionsmodell utan övre lönetak.
Intern utbildning och kontinuerlig coachning.
Moderna lokaler i Haninge.
Ett engagerat team med högt tempo och god sammanhållning.
Möjlighet att utvecklas inom företaget.
Om Haninge Bilpark AB
Haninge Bilpark AB är en etablerad bilhandlare med huvudkontor i Haninge och verksamhet på flera orter. Vi arbetar med försäljning, inköp och bilförmedling och har ett tydligt fokus på kvalitet, kundnöjdhet och långsiktiga relationer.
Vår ambition är att vara det självklara valet för privatpersoner som vill sälja sin bil enkelt, tryggt och till rätt marknadspris.
Anställning
Placering: Haninge, Stockholm
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka ditt CV tillsammans med en kort presentation om dig själv och varför du tror att du passar i rollen.
Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att träffa dig och kanske välkomna dig till Haninge Bilpark AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
ENDAST VIA EPOST
E-post: tobbe@haningebilpark.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TELEFONFÖRSÄLJARE HANINGE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Bilpark AB
(org.nr 556866-8932)
Söderbytorpsgatan 5 (visa karta
)
136 67 VENDELSÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10006006