Telefonrådgivare / Bilförmedlare Haninge Bilpark AB, Göteborg
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2026-07-18
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Telefonrådgivare / Bilförmedlare – Haninge Bilpark AB, Göteborg
Vill du arbeta med försäljning där du verkligen kan påverka din lön?
Haninge Bilpark AB söker nu två drivna telefonrådgivare till vår växande verksamhet i Göteborg / Kungälv.
Vi är en etablerad bilfirma med huvudkontor i Stockholm och expanderar nu vår verksamhet på västkusten. Nu bygger vi upp ett nytt team med fokus på att hjälpa privatpersoner sälja sina bilar genom våra uppskattade förmedlingstjänster.
Det här är inte ett traditionellt callcenterjobb.
Du kommer att kontakta privatpersoner som redan annonserar sina bilar och hjälpa dem att hitta ett enklare, tryggare och smidigare sätt att sälja bilen.Publiceringsdatum2026-07-18Arbetsuppgifter
Kontakta privatpersoner som säljer sina bilar.
Presentera Haninge Bilparks förmedlingstjänst.
Skapa förtroende och bygga långsiktiga kundrelationer.
Boka in kvalificerade möten och förmedlingsuppdrag.
Dokumentera samtal och följa upp kunder.
Arbeta mot tydliga mål tillsammans med teamet.
Vi söker dig som
Är social och trivs med att prata med människor.
Är målinriktad och motiveras av resultat.
Har god kommunikativ förmåga.
Är positiv, ansvarstagande och strukturerad.
Har lätt för att skapa förtroende.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Har god datorvana.
Tidigare erfarenhet av telefonförsäljning, kundservice eller bilbranschen är meriterande men inget krav. Vi lägger större vikt vid din personlighet och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder
Fast lön enligt överenskommelse.
Attraktiv provisionsmodell utan övre tak.
Gedigen intern utbildning och coachning.
Ett modernt arbetssätt med tydliga mål och utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att vara med och bygga upp ett helt nytt team från grunden.
Ett engagerat företag med höga ambitioner och korta beslutsvägar.
Om Haninge Bilpark AB
Haninge Bilpark AB är en etablerad bilhandlare med huvudkontor i Stockholm och en växande verksamhet i Göteborg. Vi arbetar med försäljning, inköp och bilförmedling och hjälper varje år hundratals kunder till en trygg och smidig bilaffär.
Vår ambition är att bli den självklara partnern för privatpersoner som vill sälja sin bil enkelt, tryggt och till rätt marknadspris.
Anställning
Tjänst: Heltid
Placering: Göteborg
Antal tjänster: 2
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation där du berättar varför just du passar för tjänsten.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till Haninge Bilpark AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
ENDAST VIA MEJL
E-post: tobbe@haningebilpark.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilförmedling kungälv". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Bilpark AB
(org.nr 556866-8932)
Söderbytorpsgatan 5 (visa karta
)
136 67 VENDELSÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10006005