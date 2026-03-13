Telefonister sökes för timanställning i sommar, Televäxeln Halland
Till vår televäxel söker vi timvikarier för sommaren 2026.
Om arbetet
Som telefonist för Region Halland kommer du att svara på och förmedla samtal inom regionen. Andra arbetsuppgifter som ingår i telefonistens uppdrag är administrativt arbete, larmövervakningar samt en samordnande funktion för diverse arbetsuppgifter.
Om arbetsplatsen
Televäxeln besvarar och förmedlar samtal för alla Region Hallands verksamheter samt hanterar medicinska och tekniska larm. Vi administrerar i ett flertal system för tjänster som kräver dygnet runt-hantering.
En del ärenden ställer höga krav på informationssäkerhet eftersom de kan innehålla t ex patientuppgifter.
Om dig
Du som söker har gymnasiekompetens i svenska och engelska. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket samt kunskap att förmedla dig på engelska. Vi ser också att du har goda kunskaper i Officepaketet. Det är positivt om du har kännedom om Region Halland. Önskvärt är också att du har telefonistvana.
Du är en serviceinriktad och lösningsorienterad person som har lätt för att samarbeta och fungera i grupp. Du ser vad som behöver göras och har god förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter. Kundfokus och gott bemötande är viktiga egenskaper, likaså att du har förmåga att styra samtal. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Vi är en rökfri arbetsplats.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
