Telefonist till Regionväxeln, timvikariat och sommarvikariat, Luleå
2026-03-05
På vår arbetsplats arbetar kompetenta och engagerade kollegor. Vi stöttar varandra och löser våra uppgifter tillsammans, som är ett av våra ledord.
Vi sökerVi söker dig med gymnasieexamen och goda kunskaper i svenska språket, kunskaper i engelska samt god datorvana. Det är meriterande om du har kunskaper i fler språk än svenska och engelska samt om du har erfarenhet av växeltelefonistarbete och kännedom om regionen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du stabil, kvalitetsmedveten och serviceinriktad. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Som växeltelefonist i Region Norrbotten besvarar du inkommande samtal till regionen och förmedlar dessa samtal till rätt enhet. Du ger information till externa och interna kunder och gör personsökning av vårdpersonal. Övrigt förekommande uppgifter är att ta emot ärenden gällande förändringar i den interna telefonkatalogen och lägga in hänvisningar på telefoner vid frånvaro.
Det här erbjuder vi dig
• En handledare som finns på plats som stöd
• Engagerade kollegor
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder sommarvikariat på heltid, eller timanställning, då du arbetar vid behov. Arbetstid dagtid 07.30-16.15. Tillträde enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vision
Dan-Christer Nilsson dan-christer.nilsson@norrbotten.se 070-515 04 94 Jobbnummer
9778966