Telefonist på Sverige Taxi Luleå
2026-04-13
Vi söker nya medarbetare
Vem är vi?
Tsin, Trafiksamordning i Norrland heter företaget, eller varför inte kalla oss för Sverige Taxi Norrbotten. För det är vårt jobb.
Vi samordnar trafiken åt de största aktörerna inom Sverige Taxi i Norrbotten. Tar emot samtalen, beställningarna och skickar ut dom till lämpligt fordon som är närmast körningen. -"ja det var förenklat".
Vi tar i mot ca 1,2 miljoner samtal och beställningar per år och har ca 220 fordon som utför uppdragen. I ett modernt tekniskt sett det senaste på marknaden, både telefonsystem och trafikdirigeringssystem, kan vi se var alla fordon finns, automatiskt eller manuellt skicka ut körningarna.
Våra kunder
Kunderna är våra taxiföretag som lejer oss till att göra jobbet. Deras uppdrag består till stor del av samhällsbetalda körningar såsom skol, färdtjänst eller sjukresor. Flygtaxi tillsammans med alla företagskunder är en annan mycket stor del av vår verksamhet, för att inte glömma alla privatkunder och krogsvängarna.
Hur jobbar man
Vi behöver mest folk dagtid, minst bemanning efter kl 22:00 alla dagar. Flest nattresenärer på fredag och lördagskvällarna och då oftast runt löningshelgerna eller högtider.
Man går i rullande schema. Förmiddag eller eftermiddag är den vanligaste formen, sedan har vi natt. Så det finns en stor flexibilitet och tjänsten är på 80% för att det passar oftast bättre för alla.
Är det bra betalt?
Enligt kollektivavtal och redan jättefin personal, så du som söker kommer in i ett bra gäng.
Var är vi?
På Bergnäset, på vägen ut till flygplatsen med busshållplatser rakt utanför dörren.
Vad söker vi?
Vi vill ha medarbetare som är tillgängliga, har förmågan att ha många bollar i luften och tycker om att ha en stor variation i sitt arbete. Vi behöver medarbetare som också kan ställa upp om det kniper och blir mycket att göra. Du behöver ha avslutad gymnasieutbildning.
Dina egenskaper
Då man hela dagarna är i kontakt med kunder, föräldrar till barn som vi skjutsar så krävs en stor portion social kompetens. Ett vänligt bemötande och prestigelös. "Kunden har alltid rätt"- mentaliteten. Stresstålighet och ett brinnande intresse för sitt jobb, för att komma till jobbet och tycka att det är kul och spännande.
Språket
Då vi har både svenska och internationella kunder är det viktigt att du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Flytande svenska är ett krav så att kunderna säkert vet att vi uppfattat dom rätt.
Datorvana
All hantering av bokningar sker via olika system, datorn kommer tillsammans med telefonen var dina absolut viktigaste arbetsverktyg. Du bör av mycket van av att jobba i olika office-programm.
När kan jag börja?
Ja, du kan börja imorgon!!
Din upplärningstid kommer vara 1-2 månader innan vi släpper dig ensam.
Vad tjänar jag?
Vi följer Tjänsteman/Unionens kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: jobba@tnsab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Telefonist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Taxi AB
(org.nr 556328-2143)
Nordkalottvägen 4 B (visa karta
)
972 54 LULEÅ Kontakt
HR-ansvarig
Karolina Hjorth karolina.hjorth@tsin.se 0920-262082, +46702829930 Jobbnummer
9850688