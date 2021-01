Telefonförsäljare Uppsala (ingen erfarenhet krävs) - Rko Marketing Sverige AB - Butikssäljarjobb i Uppsala

Rko Marketing Sverige AB / Butikssäljarjobb / Uppsala2021-01-16Är du driven, positiv och vill utvecklas som försäljare? Gillar du tanken på att ha roligt på din arbetsplats medan du jobbar på din egna framgång? Skulle du se det som en fördel att få betalt för att utbilda dig inom försäljning på det praktiska såväl som det teoretiska planet?Då är REKO Marketing jobbet för dig!Vi söker nu nya oslipade diamanter som har viljan på rätt plats!Vi söker dig som:Är social och utåtriktadHar en positiv attitydÄr driven och vill utvecklasTalar svenska obehindratEftersom att du kommer få utbildningar och alla förutsättningar för att lyckas här på REKO Marketing har vi inget krav på tidigare erfarenhet eller utbildning. Hos oss erbjuder vi ett utvecklande och gynnsamt arbete i en positiv och utvecklande arbetsmiljö. Vi har en ledning med otaliga års erfarenhet inom branschen vars största önskan är att se dig lyckas i allt du tar dig för och nå din fulla potential. Under din tid hos oss kommer du att erhålla kunskaper samt erfarenheter som du kommer ha användning för vart livet än leder, framför allt om målet är att jobba med försäljning och marknadsföring. Att du sedan får ha kul både på och utanför arbetet, med diverse tävlingar och aktiviteter är inte att förakta.Hos oss får du:En fast marknadsmässig lön i grunden plus provision utan tak samt bonusarHeltid- och deltidstjänsterKontinuerliga säljutbildningar och individuell coachningKontinuerliga tävlingar som handlar om allt ifrån teknikprylar till utlandsresor.Enormt goda karriärmöjligheter då vi befinner oss i ett expansivt skede.Möjlighet att jobba på våra utlandskontor i Spanien (Barcelona och Gran Canaria) där vi har sammansvetsade team av svenskar.Friskvårdsbidrag, härliga kollegor och mycket mera.Vår personal är det viktigaste vi har, så din utveckling samt framgång är av största vikt för oss på REKO Marketing.Vi befinner oss i ett expansivt läge och ska nu utvidga vårat team. Tidigare erfarenhet av försäljningen är inget krav men givetvis ett plus, ännu viktigare är dock att du passar in på beskrivningen. Om du gör det så skicka in din ansökan till: uppsala@rekomarketing.se - så kommer vi ta kontakt med dig så snabbt som möjligt!2021-01-16REKO Marketing är ett säljbolag med kontor i Uppsala samt två utlandskontor i Spanien - Barcelona och på Gran Canaria. Sedan vi startade 2013 har vi befunnit oss i en positiv tillväxtfas. Våra kunder återfinns i det svenska toppskiktet av olika branscher så som TV-, telecom- och elbranschen. Vi vägrar att gå i gamla fotspår och våra metoder har bevisligen gjort oss framgångsrika inom försäljningsmarknaden - vi har bland annat vunnit utmärkelsen för 'Årets Säljare' hos en av våra största uppdragsgivare - Canal Digital. Vi vill alltid ha ut mer av arbetet och är allergiska mot lagom. Det är dessutom lika viktigt för oss att du lyckas som säljare som det är för dig.#JobbJustNuNyckelord: Innesäljare, abonnemangsförsäljare, business development representative, mötesbokare, säljSista dag att ansöka är 2021-01-29RKO Marketing Sverige ABFyrisborgsgatan 375450 Uppsala5526532