Telefonförsäljare (Tillsvidare/säsong/extra)
Cold Sales AB / Säljarjobb / Åre Visa alla säljarjobb i Åre
2026-08-03
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Vi på Cold Sales är ett team som arbetar tillsammans med att utveckla våra uppdragsgivares kundrelationer och stärka deras försäljning. Vi letar därför aktivt efter positiva och engagerade personer som kan hjälpa oss med just detta!
Cold Sales erbjuder dig möjlighet att utvecklas i en spännande bransch.
Hos oss jobbar du på en arbetsplats med en energisk atmosfär, individanpassad coachning och där arbetet är självständigt och målinriktat. Att sälj finns naturligt i alla våra kundkontakter är för oss en självklarhet och vi lär dig hantera både inkommande och utgående kundkontakter professionellt och lönsamt.
Vår uppdragsgivare vi söker medarbetare till är en av de stora aktörerna inom energibranschen. Arbetet består av att kontakta såväl befintliga som nya kunder med målet att hjälpa dem till det bästa på marknaden. Du jobbar med kundanpassad försäljning och rådgivning och bygger långsiktiga kundrelationer. Tillsammans har vi roligt på vägen att nå våra uppsatta mål.
Stämmer det här?
Dina vänner beskriver dig som en dålig förlorare. Du ser dig som en bra vinnare.
För dig finns inga hinder, bara viljan att bli lite bättre, hela tiden.
Du vet att en kund ofta glömmer vad hon köpt, men aldrig hur hon blivit behandlad.
Du är en energisk person som är öppen för nya utmaningar.
Relationsskapande kommer naturligt för dig.
Att mäta sin prestation mot resultat motiverar dig att utvecklas.
Erfarenhet av försäljning eller liknande är meriterande, men inget krav.
Liftkort ingår.
Anställning sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: josefine.svalin@coldsales.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cold Sales AB
(org.nr 559053-9226)
Kurortsvägen 20 6TR (visa karta
)
837 51 ÅRE Kontakt
VD
Petter Paulsson petter.paulsson@coldsales.se 0725788090 Jobbnummer
10020330