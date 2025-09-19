Telefonförsäljare till Tryggsam - Garantilön + Provision utan tak
Plats: Alvik, Stockholm (Gustavslundsvägen 135) Arbetstid: Heltid, måndag-fredag 09.00-18.00
Om rollenSom telefonförsäljare hos Tryggsam arbetar du med att kontakta privatpersoner och erbjuda våra marknadsledande tjänster inom ID-skydd och kreditbevakning. Vi ger dig en betald introduktionsutbildning och daglig coachning för att du ska ha de bästa förutsättningarna att lyckas - oavsett om du har tidigare erfarenhet av telefonförsäljning eller är helt ny inom branschen.
Du arbetar mot tydliga mål, både personliga och gemensamma, och har stora möjligheter att utvecklas inom olika projekt och roller.
Vi erbjuder Garantilön + provision utan tak
Betald utbildning och daglig coachning
Tävlingar, after works och gemensamma aktiviteter
Moderna kontorslokaler i Alvik
En kultur som präglas av gemenskap, driv och utveckling
Vem vi söker Motiverad, målinriktad och har rätt inställning
Kommunikativ och trivs i dialog med människor
Intresserad av försäljning - erfarenhet av telefonförsäljning är meriterande men inget krav
Om Tryggsam
Tryggsam är ett svenskt säkerhetsföretag som hjälper privatpersoner att känna sig trygga i vardagen. Med tiotusentals nöjda kunder, höga omdömen och stark tillväxt söker vi nu fler telefonförsäljare som vill vara en del av vår resa framåt.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom försäljning? Skicka in din ansökan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tryggsam i Sverige AB
(org.nr 556920-4091), http://tryggsam.se/ Arbetsplats
Tryggsam Kontakt
Alba Ekenberg alba.ekenberg@tryggsam.com Jobbnummer
