Telefonförsäljare till Diamax nya kontor i Stockholm!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Stockholm
2025-09-10
Brinner du för försäljning, levererar toppklassig kundservice och vill starta eller ta nästa steg i din karriär som säljare? Diamax växer - vill du vara med på vår resa? Bli en del av Diamax fantastiska team i Stockholm!
Diamax växer - vill du vara med på vår resa? Diamax är inne i en spännande tillväxtfas och öppnar nu ett helt nytt kontor i Stockholm! Det här är en unik möjlighet för dig som vill vara med från början och sätta prägel på en helt ny arbetsplats.
Kontoret kommer att vara centralt beläget i Täby Centrum och präglas av en positiv och inkluderande arbetsmiljö. Att vara med och bygga upp ett nytt kontor innebär mer än bara nya lokaler - det handlar om att skapa teamkänsla, arbetsglädje och framtidsmål. Samtidigt som du får chansen att påverka, utvecklas och vara en viktig del av vår fortsatta framgång.
Diamax arbetar som återförsäljare åt några av Sveriges starkaste varumärken. De jobbar med välkända uppdragsgivare i en mängd olika branscher med allt från förlag och matkassar till el och telekom. Du får lära dig spetskompetens inom försäljning över telefon som tillsammans med styrkan hos våra uppdragsgivares varumärken ger dig utmärkta förutsättningar att lyckas som säljare.
Oavsett tidigare erfarenhet kommer du få en gedigen säljutbildning där du får varva teori och praktik samtidigt som du får en bred erfarenhet av att sälja olika produkter och tjänster över telefon. Då din introduktionsutbildning är färdig har din utveckling bara börjat. Du kommer under hela din anställning att få coachning, feedback och vidareutbildning dagligen. Hos Diamax är det alltid nära till nästa steg i karriären då det för den karriärsugne erbjuds en bred portfölj av projekt med varierande komplexitet. Dessutom sker rekryteringar till ledande befattningar alltid internt. Din utveckling är deras framgång!
Diamax tar jobbet på allvar, men mellan samtalen prioriterar dem att skratta, umgås och att dricka stora mängder kaffe. En och annan hembakad kaka återfinns också i fikarummet. Den som inte har bråttom hem (eller iväg på en afterwork med kollegorna) stannar gärna kvar för att umgås, spela ett roligt spel eller för att utmana varandra i Tv-spel.
Om du tror att du passar hos Diamax erbjuds du:
• Ett stimulerande arbete i fantastisk arbetsgrupp.
• Delaktighet och gemenskap.
• Ett utvecklingsprogram som sträcker sig under hela din anställning där rätt person har goda möjligheter att avancera inom företaget.
• En fast lön med ett utarbetat bonussystem.
• Kollektivavtal via Unionen.
• Friskvårdsbidrag.
• Sveriges absolut bästa arbetskollegor.
Anställningen är i första hand på heltid med arbetstider måndag-fredag mellan 09:00-18.00. Eftersom kontoret kommer att vara nytt bör du vara beredd på att påbörja din anställning på distans fram tills lokalerna är i ordning.
DETTA SÖKER VI
För Diamax är det viktiga inte vad du har för erfarenheter utan hur du är som person. De söker personer som de kommande åren vill skaffa sig en bred förståelse för försäljning och som värdesätter utveckling och gemenskap. Egenskaper som stämmer in på dig är engagemang, driv och nyfikenhet. Du är motiverad att lära dig försäljning och förstår sambandet mellan ansträngning och framgång. Du vill arbeta på ett företag där man har roligt tillsammans och stöttar varandra till utveckling och måluppfyllnad!Publiceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Ansök så snart som möjligt! Intervjuer kommer att hållas kontinuerligt under sommaren med planerad uppstart för tjänsten i augusti. I den här rekryteringen samarbetar Diamax med StudentConsulting. För frågor gällande tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elin Eklund på elin.eklund@studentconsulting.com
. Varmt välkommen in med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
