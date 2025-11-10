Telefonförsäljare till Diamax nya kontor i Stockholm

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Stockholm
2025-11-10


Vill du kickstarta din karriär inom försäljning och ha kul på jobbet? Nu söker vi på Diamax fler drivna personer till vårt helt nya kontor i Mörby Centrum!

Diamax har bedrivit framgångsrik telemarketing sedan 2011. Tack vare gedigen säljkunskap och norrländsk pålitlighet har de fått förtroende att hjälpa några av Sveriges starkaste varumärken med att förbättra sin försäljning inom en mängd olika branscher. Nu tar de deras norrländska energi till Stockholm för ett nytt kontor! Hos Diamax får du säljutbildning, en grym gemenskap och chansen att utvecklas snabbt inom företaget.

Vad du kommer göra:
• Kontakta privatpersoner via telefon för att presentera och sälja produkter/tjänster
• Arbeta mot uppsatta mål och samtidigt ge bästa möjliga kundupplevelse
• Bidra till att bygga upp teamkänsla, arbetsglädje och framgång på nya kontoret i Stockholm

Plats: Mörby Centrum (Karlsrovägen 2A, Danderyd)
Arbetstider: Mån-fre, 09:00-18:00
Start: Torsdag 20 november

Diamax erbjuder
• Fast lön + bonusar - du påverkar själv din inkomst
• Ett utvecklingsprogram som sträcker sig under hela din anställning
• Karriärmöjligheter - vi älskar att lyfta folk internt
• Grymt team, AW:s, tävlingar och en riktigt härlig arbetsmiljö
• Friskvårdsbidrag

DETTA SÖKER VI

• Är positiv, social och gillar att prata med människor
• Har driv och vill se resultat av ditt arbete
• Flytande i svenska, både i tal och skrift
• Har kanske provat på sälj, service eller butik - men det är inget krav

Utdrag ur belastningsregister genomförs innan eventuell anställning. Direktanställning erbjuds hos Diamax, där StudentConsulting håller i rekryteringsprocessen. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
karlsrovägen 2a (visa karta)
182 53  DANDERYD

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Victoria Henningsson
info@studentconsulting.com

Jobbnummer
9597931

