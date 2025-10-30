Telefonförsäljare till Diamax nya kontor i Stockholm!
Brinner du för försäljning, älskar kundkontakt och vill ta nästa steg i karriären? Nu söker Diamax engagerade telefonförsäljare till deras helt nya kontor i Mörby Centrum.
Diamax har bedrivit framgångsrik telemarketing sedan 2011. Tack vare gedigen säljkunskap och norrländsk pålitlighet har de fått förtroende att hjälpa några av Sveriges starkaste varumärken med att förbättra sin försäljning inom en mängd olika branscher. Nu startar de ett nytt kontor i Stockholm med fokus på försäljning för kända varumärken inom telekombranschen. Diamax tar Norrland till Stockholm vilket ger dig möjligheten att:
• Kontakta privatpersoner via telefon för att presentera och sälja produkter/tjänster
• Arbeta mot uppsatta mål och samtidigt ge bästa möjliga kundupplevelse
• Bidra till att bygga upp teamkänsla, arbetsglädje och framgång på nya kontoret i Stockholm
Start: torsdag 20 november
Introduktion: En veckas utbildning där du lär dig system, säljmetodik, regler och rutiner.
Placering: Mörby Centrum (Karlsrovägen 2A, Danderyd)
Arbetstider: måndag-fredag, kl. 09:00-18:00
Anställning: direktanställning erbjuds hos Diamax, där StudentConsulting håller i rekryteringsprocessen
Om du tror att du passar hos Diamax erbjuds du: Ett stimulerande arbete i fantastisk arbetsgrupp. Delaktighet och gemenskap. Ett utvecklingsprogram som sträcker sig under hela din anställning där rätt person har goda möjligheter att avancera inom företaget. En fast lön med ett utarbetat bonussystem. Friskvårdsbidrag.
DETTA SÖKER VI
• Positiv, serviceinriktad och uthållig
• Motiverad och målmedveten - du ser samband mellan ansträngning och framgång
• Flytande i svenska, både i tal och skrift
• Tidigare erfarenhet från telekom eller callcenter är meriterande
