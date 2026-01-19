Telefonförsäljare till Diamax i Stockholm
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Danderyd
2026-01-19
Vill du kickstarta din karriär inom försäljning och ha kul på jobbet? Nu söker vi på Diamax fler drivna personer till deras helt nya kontor i Mörby Centrum!
Diamax har bedrivit framgångsrik telemarketing sedan 2011. Tack vare gedigen säljkunskap och norrländsk pålitlighet har de fått förtroende att hjälpa några av Sveriges starkaste varumärken med att förbättra sin försäljning inom en mängd olika branscher som Halebop och Telia. Nu tar de deras norrländska energi till Stockholm för ett nytt kontor! Hos Diamax får du säljutbildning, en grym gemenskap och chansen att utvecklas snabbt inom företaget.
Vad du kommer göra:
• Kontakta privatpersoner via telefon för att presentera och sälja produkter/tjänster
• Arbeta mot uppsatta mål och samtidigt ge bästa möjliga kundupplevelse
• Bidra till att bygga upp teamkänsla, arbetsglädje och framgång på nya kontoret i Stockholm
Plats: Mörby Centrum (Karlsrovägen 2A, Danderyd)
Arbetstider: Mån-fre, 09:00-18:00
Start: Februari
Diamax erbjuder
• Fast lön + bonusar - du påverkar själv din inkomst
• Ett utvecklingsprogram som sträcker sig under hela din anställning
• Karriärmöjligheter - vi älskar att lyfta folk internt
• Grymt team, AW:s, tävlingar och en riktigt härlig arbetsmiljö
• Friskvårdsbidrag
DETTA SÖKER VI
• Är positiv, social och gillar att prata med människor
• Har driv och vill se resultat av ditt arbete
• Flytande i svenska, både i tal och skrift
• Har kanske provat på sälj, service eller butik - men det är inget krav
Utdrag ur belastningsregister genomförs innan eventuell anställning. Direktanställning erbjuds hos Diamax!
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Karlsrovägen 2a
182 53 DANDERYD
StudentConsulting Kontakt
Victoria Henningsson info@studentconsulting.com Jobbnummer
9693026