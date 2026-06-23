Telefonförsäljare till Diamax - starta din karriär inom försäljning!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Danderyd Visa alla säljarjobb i Danderyd
2026-06-23
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, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du tjäna pengar, utvecklas snabbt och jobba i ett team med hög energi?
Diamax öppnar nytt kontor i Stockholm och söker nu fler drivna säljare till Mörby Centrum.
Det här är en perfekt roll för dig som är i början av din karriär och vill lära dig försäljning, kommunikation och kundkontakt från grunden.
Om rollen
Du arbetar med telefon som verktyg där du kontaktar privatpersoner och hjälper dem att hitta rätt lösningar inom produkter och tjänster från välkända varumärken som Halebop och Telia.
Du får en tydlig säljutbildning och coachning från dag ett – du behöver alltså ingen tidigare erfarenhet.
De erbjuder
Fast lön + bonusar – du påverkar själv din inkomst
Mån–fre 09:00–18:00
Säljutbildning och kontinuerlig coachning
Friskvårdsbidrag
Tävlingar, AW:s och stark teamkänsla
Möjlighet att växa internt till teamledare eller coach
Vi söker dig som
Är social, positiv och gillar att prata med människor
Har driv och vill utvecklas och se resultat
Talar och skriver flytande svenska
Gärna har erfarenhet från service, butik eller liknande (men inget krav)
Därför Diamax
De bygger upp ett nytt kontor i Stockholm och letar efter personer som vill vara med från start.
Hos Diamax blir du inte "en i mängden" – du blir en del av ett team där de satsar på utveckling, energi och gemenskap.
Plats: Mörby Centrum, Danderyd
Arbetstider: Mån–fre 09–18
Start: 21/7
Utdrag ur belastningsregister görs innan anställning
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Är social, positiv och gillar att prata med människor
Har driv och vill utvecklas och se resultat
Talar och skriver flytande svenska
Gärna har erfarenhet från service, butik eller liknande (men inget krav)
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Karlsrovägen 2a (visa karta
)
182 53 DANDERYD Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm info@studentconsulting.com Jobbnummer
9975003