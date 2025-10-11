Telefonförsäljare sökes till ett projekt som ligger rätt i tiden!
2025-10-11
Är du driven, tävlingsinriktad och vill ha full kontroll över din egen löneutveckling?
Vi söker nu motiverade telefonförsäljare till vårt spännande el-projekt!
Hos oss får du:
* En provisionsbaserad lön utan tak - ju mer du säljer, desto mer tjänar du.
* Roliga tävlingar och utmaningar med attraktiva priser.
* Ett dynamiskt team med kollegor som peppar och stöttar varandra.
* Arbete i ett öppet och modernt kontor där energin alltid är på topp.
Vi söker dig som har stark vilja att lyckas, gillar att prata med människor och inte räds att plocka upp telefonen.
Erfarenhet av försäljning är meriterande, men det viktigaste är din inställning och drivkraft!
Skicka iväg din ansökan redan idag för att inte missa din chans - vi anställer löpande!
Hoppas vi ses,
