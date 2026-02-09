Telefonförsäljare i centrala Uppsala: Fast lön + provision
Brilliant Values Global AB / Säljarjobb / Uppsala Visa alla säljarjobb i Uppsala
2026-02-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brilliant Values Global AB i Uppsala
Dags för en ny utmaning? Vi erbjuder dig ett roligt och mycket utvecklande jobb där du är den viktiga länken mellan företaget och kunden.
Trivs du att jobba med människor?
Gillar du utmaningar och tävlingar?
Talar du svenska obehindrat?
Vill du utvecklas inom försäljning?
Nu söker vi dig som vill arbeta som innesäljare hos oss. Vi är ett peppande gäng som gläds åt varandras framgångar och jobbar ständigt för utveckling. Erfarenhet av försäljning är inget krav.
Hos oss får du växa genom coachning i en positiv och givande miljö där vi tillsammans arbetar för att vara Uppsalas bästa arbetsplats.
Som innesäljare hos oss så kommer du att representera våra uppdragsgivare. Du kommer att snabbt komma in i uppgiften då vi står vi för all utbildning som krävs för att du ska komma igång. Utbildningen fortsätter så länge din karriär pågår hos oss - för som säljare kan du nämligen alltid utvecklas.
Du kommer att jobba tillsammans i team med erfarna säljare och dedikerade coacher och arbetsledare med gedigen erfarenhet - dessa förutsättningar är ett framgångsrecept för att du ska trivas, lyckas och fortsätta växa som person och säljare.
Vår personal är vår ryggrad och vi jobbar ständigt för att optimera arbetsatmosfären och skapa en vinnande försäljningskultur där gemenskap, sammanhållning och laganda är ledord.
Bekväma fasta arbetstider: måndag-torsdag kl 9:15-17.45 & fredagar: 9:15-16.30. (lunch 45 min)
Fast lön med provision utan tak
Modernt kontor i centrala Uppsala
Friskvårdsbidrag
Utvecklingsmöjligheter internt
Säljtävlingar, aktiviteter och härliga kollegor
Ingen erfarenhet krävs, det är dock meriterande!
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan redan idag - uppsala@brilliantvalues.se
eller gå in på hemsidan och ansök direkt via formuläret.
Vid ev frågor kontakta Joakim Jaksen (uppsala@brilliantvalues.se
)Publiceringsdatum2026-02-09Om företaget
Brilliant Values är ett säljbolag med kontor i Uppsala och på Gran Canaria. Sedan vi startade 2013 har vi befunnit oss i en positiv tillväxtfas. Våra kunder återfinns i det svenska toppskiktet av olika branscher så som TV-, telecom- och elbranschen. Vi vägrar att gå i gamla fotspår och våra metoder har bevisligen gjort oss framgångsrika inom försäljningsmarknaden - vi har bland annat vunnit utmärkelsen för 'Årets Säljare'. Vi vill alltid ha ut mer av arbetet och är allergiska mot lagom. Det är dessutom lika viktigt för oss att du lyckas som säljare som det är för dig.
#JobbJustNu
Nyckelord: Innesäljare, abonnemangsförsäljare, business development representative, mötesbokare, sälj Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: uppsala@brilliantvalues.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Uppsala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brilliant Values Global AB
(org.nr 559023-2624), https://brilliantvalues.com/innesaljare-uppsala/
Vaksalagatan 28 (visa karta
)
753 31 UPPSALA Arbetsplats
Brilliant Values Uppsala Kontakt
Försäljningschef
Joakim Jaksen uppsala@brilliantvalues.se 0722009909 Jobbnummer
9729834