Telefonförsäljare för Telenor Stockholm - Fast lön + provision!
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-03-04
Innovative Sales expanderar och söker nu fler säljare till vårt kontor på Gärdet i Stockholm.
Som säljare hos oss arbetar du med både nya och befintliga kunder. Din uppgift är att förstå deras behov och erbjuda skräddarsydda lösningar inom mobil, bredband och TV. Varje samtal ger dig möjlighet att utveckla dina säljkunskaper och bygga långsiktiga relationer.
Du får stöd av erfarna säljchefer och kollegor, tydlig onboarding och regelbunden coachning. Vi arbetar enbart med starka varumärken och en metodik som hjälper dig att lyckas från dag ett.
Hos oss får du: Fast lön + provision utan tak (snittlön 40.000 kr/mån) Bonusar och prestationsbaserade tävlingar Möjlighet att avancera inom bolaget Tillgång till gym på kontoret Resetävlingar flera gånger årligen Säljutbildning och personlig coachning Gemenskap genom AW:s och teamaktiviteter
Arbetstider: Heltid, måndag-fredag (kortare arbetsdagar på fredagar)
Kontakt: Emma Andersson, Head of Recruitment Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss
• 200+ engagerade medarbetare * Arbetar med välkända varumärken * Specialiserade inom flera försäljningskanaler Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
(org.nr 559267-8311), https://karriar.innovativesales.se
