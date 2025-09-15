Telefonförsäljare för arbete i Stockholm City!
Vill du arbeta i högt tempo, sprida glädje i samtalen och bidra till affärer som gör skillnad inom skola, vård och omsorg? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Vi söker nu två telefonförsäljare som kommer att arbeta med att kontakta kunder via telefon:
• Skola - försäljning av partneravtal
• Vård och omsorg - försäljning av konsulttjänster
Du kommer att arbeta utifrån färdiga kontaktlistor och ha tillgång till allt säljmaterial som behövs. På så sätt kan du snabbt komma in i rollen och börja leverera.
Arbetsplatsen ligger på Mäster Samuelsgatan 42, våning 15, med härlig utsikt och en energifylld arbetsmiljö.
Praktisk info:
• Avtalsperiod: 22 september - 19 december
• Plats: Mäster Samuelsgatan 42, vån 15, Stockholm
• Tillträde omgående, redan måndag 22/9!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som telefonförsäljare jobbar du med att ringa ut till potentiella kunder via telefon. Du som person behöver vara orädd att ta kontakt med kunder via telefon, du behöver vara driven och ha ett gott humör.
Välkommen med din ansökan!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
