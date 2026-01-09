Telefonförsäljare av företagstelefoni
Om jobbet
Är du en person som älskar att prata i telefon och prata med nya personer? Då kan detta vara ditt drömjobb! Vi på Bra Telecom AB satsar på att växa genom att alltid ligga i framkant vad gäller de bästa tekniska & smarta lösningarna för våra kunders telefoni/kommunikation. Samtidigt sätter vi stor stolthet i att alltid erbjuda en service i världsklass och att verkligen bry oss om våra kunder.
Dina arbetsuppgifter innefattar i huvudsak försäljning av våra produkter direkt mot kund via telefonkontakt.
Arbetstiden är 8-16 från ett kontor i Linköping
Bra Telecom AB lägger stor vikt vid att ha nöjda och belåtna kunder.
Bra Telecom erbjuder:
Vi erbjuder en självständig roll med stor flexibilitet där du har chansen att skapa och utveckla rollen i företaget. I Bra Telecom AB hittar du en arbetsgivare som sätter stort värde i vem just du är och vi ger dig en stor möjlighet att under din anställning växa som person och vi går hand i hand med dig i din utveckling.
Vem är du?
För att lyckas i denna roll så är det främst dina personliga egenskaper och intresse för att göra affärer som kommer göra dig framgångsrik. Vi söker dig som är resultatinriktad, driven samt har förmåga att arbeta självständigt. Vi söker dig som har den där trevliga telefonrösten, som klarar av att sälja in utan att vara tjatig och påstridig. Du som är medveten att du efter 20 nej till slut får ett ja! Ett krav är att du hanterar Svenska utmärkt i tal och skrift.
Tjänsten är provisions baserad, med stora förtjänstmöjligheter för rätt person.Så ansöker du
Skicka in din ansökan genom att skicka CV och personligt brev till tommy@bratelecom.se
. Urval och intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
