Tele Account Manager till CWS Hygiene - bygg relationer och skapa tillväxt
CWS Hygiene AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CWS Hygiene AB i Stockholm
, Norrköping
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du verkligen gör skillnad – både för dina kunder och din egen utveckling?
På CWS Hygiene skapar vi renare, tryggare och mer hållbara miljöer – från smarta entrélösningar till innovativa hygienkoncept. Med stark lokal närvaro i Sverige och ett internationellt bolag i ryggen kombinerar vi stabilitet med ambition och framåtanda.
Nu söker vi dig som vill ta nästa steg i din säljkarriär och bli en viktig del av vårt team.
Din möjlighet
Vill du kombinera relationsbyggande med försäljning i en tydlig och strukturerad säljmiljö?
Som Tele Account Manager hos oss arbetar du med kunder över hela Sverige och får en central roll i vår fortsatta tillväxtresa.
Om rollen
I rollen ansvarar du för din egen kundbas där du både utvecklar befintliga affärer och identifierar nya möjligheter. Du blir en naturlig kontaktpunkt för dina kunder – någon som skapar värde över tid.
Du utgår från vårt säljkontor i Spånga och arbetar via telefon, digitala möten och CRM.
Dina huvudsakliga uppgifter
Ansvara för egen kundportfölj och budget
Bygga långsiktiga relationer och säkerställa hög kundnöjdhet
Identifiera nya behov och affärsmöjligheter
Arbeta strukturerat i vår säljprocess och CRM
Hantera beställningar, reklamationer och uppsägningar
Samarbeta nära kollegor inom sälj, leverans, kundservice och ekonomi
Du blir både en nyckelperson för dina kunder och en drivande kraft i att utveckla affären vidare.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning eller kundservice och vill utvecklas vidare
Är en naturlig relationsbyggare med driv, energi och uthållighet
Trivs med att arbeta mot mål och motiveras av resultat
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Känner dig trygg i Office-paketet
Det viktigaste för oss är din inställning – vi ger dig verktygen för att lyckas.
Därför ska du välja CWS
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du får en möjlighet att växa:
Fast lön + rörlig ersättning
Kollektivavtal och stabil arbetsgivare
Tydlig säljmetodik och bra stöd i vardagen
Ett inkluderande team med stark laganda
Möjlighet att utvecklas inom ett internationellt bolag
Låter det som ditt nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av CWS-teamet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CWS Hygiene AB
(org.nr 559556-3064)
Domnarvsgatan 11 (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Arbetsplats
Säljkontor Jobbnummer
9994568