Tekniskt sakkunnig spårfordon - forma morgondagens kollektivtrafik
Region Stockholm / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-09-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du utveckla framtidens kollektivtrafik? Som tekniskt sakkunnig spårfordon blir du en central del i stora infrastrukturprojekt där din expertis bidrar till att skapa hållbara, kvalitetssäkrade och innovativa lösningar.
Här får du arbeta med avancerad teknik och forma morgondagens resande.
Om rollen
Som tekniskt sakkunnig spårfordon leder du arbetet genom hela processen - från behovsanalys och tekniska val till verifiering och överlämning. Du granskar lösningar, identifierar risker och säkerställer att leveranserna håller högsta standard.
Rollen innebär nära samarbete med projektledare, leverantörer och specialister, där du får bidra till utvecklingen av fordonstyper som C30, X15p och framtida X25.
Några exempel på arbetsuppgifter:
Delta i framtagandet av tekniska lösningar och systemdesign utifrån nuläge och framtida behov
Säkerställa att projektleveranser uppfyller krav och effektmål
Granska tekniska underlag och medverka i tester, validering och verifiering
Identifiera tekniska risker och möjliggöra lösningar
Samordna tekniska frågor med interna och externa parter
För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
Vi söker dig som är lösningsorienterad och trivs i en miljö där teknik, samarbete och utveckling går hand in hand. Du förstår helheten i projektens tekniska utmaningar och har förmågan att bygga relationer över organisationsgränser. Du tar initiativ och hittar lösningar även när förutsättningarna förändras, samtidigt som du kan anpassa dig och bidra där behovet är som störst. Rollen kräver att du utrycker dig strukturerat och tydligt både i tal och skrift på svenska där det är meriterande med samma förmåga även på engelska. Publiceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
Några års erfarenhet av arbete med spårfordon
Några års erfarenhet av arbete inom elektronik eller datateknik
Det är meriterande om du har:
Utbildning inom relevant område
Erfarenhet av att utföra och dokumentera arbetsuppgifter såsom systemvalidering/verifiering, besiktning, framtagning av dokumentation, kravställning, granskning
Kunskap om livscykelhantering och förvaltningsperspektivet
Förståelse av system of systems och komplexa system och deras synergier och samverkan Om företaget
Hos oss på trafikförvaltningen får du jobba med starka varumärken som SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänst i Region Stockholm och Spårvägsmuseet.
Tillsammans ansvarar vi för halva Sveriges kollektivtrafik och vi har höga ambitioner. Vi utvecklar en av världens mest hållbara och attraktiva kollektivtrafik. Och vi jobbar dagligen med att minska vår miljöpåverkan, öka social hållbarhet och ansvarfullt förvalta våra gemensamma medel. Utan oss stannar Stockholm.
Det här erbjuder vi dig
På trafikförvaltningen har du möjlighet att växa och utvecklas för ett helt yrkesliv. Här kan du vara expert och fokusera på ditt sakområde. Samtidigt som du jobbar i ett lag och i en organisation med stor bredd. Det finns stora möjligheter att röra sig mellan olika roller och uppgifter. Du har utrymme att forma din egen karriärväg och stärka både din personliga och professionella utveckling i en spännande och varierad miljö!
Vi är en välkomnande och öppen arbetsplats där vi stöttar och hjälper varandra. Vi vet att nyckeln för att vi ska klara vårt uppdrag - är medarbetare som trivs, mår bra och kan utvecklas på jobbet. Därför lägger vi stor vikt vid att säkerställa hållbarhet i vårt arbetssätt, bland annat genom att erbjuda flexibilitet i vardagen och hybridarbete när möjlighet finns.
Årligen erbjuds hälsoundersökning och friskvårdsbidrag på 5 000 kr. Hälsospåret, vår friskvårdssatsning, innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter. SL-kort är en annan uppskattad förmån hos oss. Läs mer om våra förmåner här.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker med CV via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökan via e-post. För att säkra objektiva bedömningar använder vi tester i samband med urval. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Niklas Eriksson, tfn 0707861519. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Sofia Åkerblom, tfn 0707861558.
Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är 29 september. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Grundutredning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vissa tjänster ställer krav på svenskt medborgarskap samt omfattas av en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Provanställning kan komma att tillämpas och eventuella arbetsprov kan bli aktuella för tjänsten.
Webb och sociala medier
För mer information om hur det är att jobba hos oss, besök vår karriärsida. Du hittar oss också på LinkedIn.
#LI-Hybrid
Vi är stolta samhällsutvecklare. Med kompetens och engagemang tar vi Stockholm och kollektivtrafiken framåt. Vi ansvarar för SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet och tillsammans utvecklar vi en trygg, attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik för nära 900 000 resenärer. Följ med oss på resan!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5408". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Trafikförvaltningen, Investeringsprojekt Kontakt
Sofia Åkerblom 0707861558 Jobbnummer
9496383