Tekniskt intresserad? Nästa steg i karriären? Provledare komponentprov

Söker du en tjänst som är omväxlande, innehållsrik och fylld av tekniska frågeställningar? Här har du ett bra tillfälle som ger dig möjlighet att kombinera teknik- och utvecklingsintresse i nära samverkan med konstruerande enheter, såväl internt som externt!
Din framtida utmaning
Som Provledare komponentprov deltar du i planering, genomförande och rapportering av resultat för komponentprov.
Du arbetar med en delmängd av prov som utförs på komponent och delsystem. Tjänsten innefattar en nära kontakt med våra konstruerande enheter vid provplanering, utförande och utvärdering samt i nära dialog och samverkan med våra Test och Verifieringsansvariga. I det dagliga arbetet ingår genomförandet av hela prov från skrivande av provbeskrivning, riggning, mätning, utvärdering och rapportskrivning.
Den du är
Du kanske har en utbildningsbakgrund inom el, mek eller hydraulik. Din erfarenhet kan vara från olika branscher och områden. Det viktigaste för denna tjänst är att du har ett stort tekniskt intresse.
Du bör uppskatta en varierande vardag där du står för en del av planeringen av våra komponentprov med stöd av övriga i gruppen. Du gillar att ställas inför utmaningar att lösa riggning av prov samt till viss del även utföra mätningar. En stor del av arbetet innebär samarbete med andra varför det måste vara något du uppskattar och trivs med. Samtliga prov skall avrapporteras i form av skriftlig rapport så arbete med dator är en viktig del i det dagliga arbetet.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv Publiceringsdatum2026-02-24Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef, Fredrik Walter, Head of Subsystem Test , 0660 - 805 13 eller rekryteringskonsult Olof Salmonsson, 070-377 67 38
Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 25 mars.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
