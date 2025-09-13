Tekniskt intresse? Sök tjänsten som tågreparatör till Umeå!
Här är rollen för dig med teknikintresse som vill bidra i en samhällsviktig roll där du arbetar för att tågen ska fortsätta rulla! Uppdraget är på heltid med start omgående och fram till och med mitten av december. Vi går igenom ansökningarna löpande, tveka därför inte att ansöka redan idag för att öka dina chanser.
OM TJÄNSTEN
Vår kund på Västerslätt i Umeå genomför just nu ett större arbete med besiktning av tåg och i denna roll kommer du att arbeta med reparation, felsökning och underhåll av tågvagnar.
Du kommer att arbeta dagtid tillsammans med ett par andra kollegor som du samarbetar med.
Du kommer att jobba som konsult via Academic Work och tjänsten är med start omgående fram till och med september, med möjlighet till förlängning beroende på hur arbetet och samarbetet fortskrider.
ARBETSUPPGIFTER
Som reparatör kommer du arbeta med att utföra besiktningar och reparera tåg. Du kommer börja med att få utbildning och därefter får du följa med erfaren personal som visar hur arbetet ska utföras och delegerar, sedan förväntas du kunna arbeta självständigt även om befintlig personal finns på plats vid behov av stöttning.
Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar allt från enklare servicearbeten till mer avancerade och tekniskt komplexa uppdrag inom mekanik, hydraulik, pneumatik och el.
VI SÖKER DIG SOM
• Har körkort B
• Har god kännedom av olika handverktyg
• Kan kommunicera obehindrat på svenska då kommunikationen internt och i säkerhetsföreskrifter sker på svenska
• Vill arbeta fysiskt och kan börja relativt omgående och kan arbeta heltid till och med mitten av december.
Vidare ser vi det som meriterande om du tidigare har arbetat i verkstad eller liknande erfarenhet, kanske har du intresse av att meka på fritiden?
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vi kommer i denna process att behöva utdrag ur belastningsregistret.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
