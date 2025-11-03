Tekniska Specialister inom virtuell infrastruktur
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Vi bygger, förvaltar och vidareutvecklar plattformar, riktade främst till dem som utvecklar regionens system, applikationer och datatjänster. Vi skapar återanvändbara komponenter och automatiserade processer för att maximera konsumenternas självbetjäningsupplevelse, allt i syfte att göra deras interaktion med våra plattformar så smidig och värdeskapande som möjligt.
Vår tydliga målsättning är att erbjuda den bästa upplevelsen för våra användare utan att göra avkall på säkerhet och stabilitet. För att klara denna förändring har vi etablerat tvärfunktionella och självförsörjande produktteam som kontinuerligt levererar värde med fokus på användarupplevelsen och ett utifrån och in perspektiv.
Nu söker vi Tekniska specialister till vår produkt Virtuell Infrastruktur som Tjänst.
Ditt uppdrag
Vi söker en erfaren, engagerad och drivande specialist med kunskaper inom VMware-teknologier, automatisering och självservice. I denna roll kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla och förvalta vår virtuella infrastruktur, med fokus på att optimera prestanda, säkerhet och tillgänglighet.
Du kommer:
implementera, underhålla, säkra och felsöka VMware-baserade lösningar, inklusive vSphere, Aria Operations, Tanzu, vCloud Foundation och NSX.
automatisera och förbättra processer genom användning av verktyg som PowerShell, PowerCLI, bash och PHP.
utveckla och hantera automatiserade leveranser.
ansvara för drift och övervakning av virtualiseringsmiljön för att säkerställa hög tillgänglighet och prestanda.
hantera vår plattform för backup av virtuella maskiner.
hantera inkommande beställningar
samarbeta med andra tekniska team för att leverera innovativa lösningar och stödja affärsbehov.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss är fokus lagt på innovation och samarbete, vilket skapar en grund för att arbeta med de senaste teknologierna och bidra till viktiga initiativ. Vi erbjuder stöd och möjlighet till utbildningar för din professionella utveckling, och du blir en del av ett engagerat team som värderar och stödjer dina idéer och insatser. Det är en plats där du har möjligheten att växa, lära och göra en verklig skillnad.
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer och det finns möjlighet att kombinera arbete från något av våra kontor i Göteborg, Mölndal, Skövde, Vänersborg och Borås med distansarbete.
Vem är du?
Du vill:
förflytta och förbättra teamets leveranser
skapa mervärde för användare, ditt team och för våra verksamheter
bygga nätverk med olika kompetenser och andra team
Du är:
initiativrik och kommer gärna med förslag till förbättringar
prestigelös, vilket gör att alla runtomkring dig känner sig bekväma och uppskattade
lyhörd, nyfiken och har en passion för kontinuerligt lärande
Du har:
utbildning inom relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet
djupgående erfarenhet av VMware-teknologier, inklusive vSphere, vCenter.
starka färdigheter inom automatisering och skript, med kunskaper inom PowerShell och PowerCLI.
erfarenhet av att utforma och implementera automatiserade processer.
god förståelse för nätverks- och lagringstekniker som påverkar virtualiserade miljöer.
utmärkta problemlösningsförmågor och förmåga att arbeta självständigt och i team.
mycket god förmåga att kommunicera, såväl muntligt som skriftligt, på svenska och god förmåga när det gäller engelska
Det är meriterande om du även har erfarenhet av eller förståelse för något av följande:
arbete i stora tekniska miljöer
arbete i olika server OS som Microsoft Windows Server, Ubuntu och Redhat
förståelse för vad det innebär att arbeta enligt agila arbetssätt
versionshantering (exempelvis Git)
infrastruktur som kod och CI/CD-pipelines
kubernetesplattformar
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.
Tjänsten kan komma att bli säkerhetsklassad vilket kan ställa krav på svenskt medborgarskap, därutöver kan tjänsten även innebära en krigsplacering. Vi tillämpar beredskap för att säkerställa en stabil IT-miljö.Publiceringsdatum2025-11-03Övrig information
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Läs gärna mer om våra förmåner, verksamheter och vår avdelning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
