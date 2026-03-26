Tekniska specialister inom säkerhetskritiska teknikområden-Vattenfall
Vattenfall AB / Säkerhetsjobb / Västerås Visa alla säkerhetsjobb i Västerås
2026-03-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Sala
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Business Unit (BU) Vattenfall Power Solutions är en affärsenhet på ca 700 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som utbildar personal inom svensk kärnkraft, levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl. a. framtagning och tillhandahållande av utbildningar, projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag. Fokus inom affärsenheten Vattenfall Power Solutions är att utveckla vår förmåga inom projektledning samt valda tekniska nyckeldiscipliner. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller, där vårt arbete och kompetens skapar stora värden för Vattenfall och dess satsningar.
Om rollen
Vill du vara med och utveckla framtidens energisystem?
För att stärka våra tekniska projekt och uppdrag söker vi nu erfarna Tekniska specialister med spetskompetens inom flera säkerhetskritiska teknikområden. Om du värdesätter samarbete och tycker om ansvar, erbjuder vi dig en plats att växa samtidigt som du arbetar syftesdrivet.
Vi söker spetskompetens inom följande teknikområden:
Licensiering och kravtolkning
Säkerhetsskydd
Brand
Radiologisk säkerhet och strålskydd
El och I&C
Bygg
Mekanik och process
Vattenfall driver utveckling av nya anläggningar samtidigt som vi genomför omfattande moderniseringar och livstidsförlängande projekt vid våra befintliga kärnkraftverk. Vi stöttar även vattenkraftens utveckling. Som Teknisk specialist får du en central och strategiskt viktig roll i komplexa projekt kopplade till både nya anläggningar och moderniseringar i befintliga. Du är organisationens djupa tekniska expert och leder utredningar, analyser och granskningar inom ditt område.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som teknisk specialist kommer du att:
Leda och samordna avancerade analyser och utredningar inom ditt teknikområde.
Ta fram och kvalitetssäkra tekniska krav, standarder och strategier.
Stötta projekt i designgranskning och teknisk verifiering.
Initiera och driva utveckling av arbetssätt, metoder och gemensamma branschstandarder.
Sprida kunskap, agera mentor och bidra i kompetens- och utvecklingsnätverk.
Kravspecifikation
Akademisk examen på mastersnivå alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom relevant arbetslivserfarenhet.
Flera års erfarenhet som teknisk specialist inom ditt teknikområde.
Mycket god analytisk förmåga och van att hantera komplexa tekniska frågor.
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet från kärnteknisk verksamhet är meriterande.
Du som person
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där du är självständig, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du är kommunikativ och trygg i att föra fram tekniska ståndpunkter och en naturlig kunskapsbärare och förebild i samarbete och arbetssätt. För oss är det även viktigt att dina personliga värderingar stämmer överens med vår kultur som präglas av våra principer aktiv, öppen, positiv och säkerhet.
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta med både ny och befintlig kärnkraft samt vattenkraft.
Uppdrag med tekniskt djup, hög komplexitet och stor samhällspåverkan.
Flexibla arbetssätt och god balans mellan arbete och privatliv.
Kompetensutveckling genom utmanande projekt och interna nätverk.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Solna, Göteborg, Västerås, Uppsala, Gävle, Nyköping eller Oskarshamn. Resor ingår som en naturlig del av tjänsten.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chefer Anna Neander Fermvik anna.fermvikneander@vattenfall.com
eller Andreas Lennartsson andreas.lennartsson@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryterare Carolina Bölander, carolina.boelander@vattenfall.com
eller Jessica Dinkel jessica.dinkel@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Gustaf Treiber (Akademikerna), Philip Carendi (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO), Jan Stigbert (Unionen). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 29 mars 2026. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Förutom säkerhetsprövning genomförs även drogtest. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
721 37 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås - Vattenfall Jobbnummer
9822054