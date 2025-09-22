Tekniska Skribenter Till Bolag Inom Aerospace
2025-09-22
VAD BLIR DU EN DEL AV?
För Aleidos räkning söker Talangjägarna tekniska skribenter som vill bidra till utvecklingen av dokumentation för avancerade försvarsprodukter. Aleido är ett företag med lång tradition av att driva utvecklingen av eftermarknadsinformation och utbildningslösningar, med kunder inom flera branscher och en stark fokus på teknisk kvalitet och innovation. Här blir du en del av ett engagerat team som samarbetar nära olika avdelningar hos en av Aleidos kunder inom flygindustrin. Ditt arbete kommer att påverka kvaliteten och säkerheten i produkter som används i komplexa flygsystem.
OM TJÄNSTEN
Som teknisk skribent kommer du att skapa tydliga och välstrukturerade manualer och instruktioner, med fokus på både reparations- och underhållsdokumentation. Du samarbetar nära flera avdelningar och säkerställer att informationen är korrekt, tydlig och uppfyller högt ställda krav.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Skriva och utveckla tekniska instruktioner och manualer för avancerade flygprodukter.
Strukturera och hantera omfattande teknisk information för att producera högkvalitativ dokumentation.
Samarbeta med interna avdelningar för att samla in information och säkerställa relevans och noggrannhet.
Bidra till utveckling och förbättring av dokumentationsmetoder, inklusive användning av XML, STE (Simplified Technical English) och S1000D-standarder.
VEM ÄR DU?
Aleido söker dig som är självgående, strukturerad och initiativtagande, med förmåga att hantera stora informationsmängder och översätta detta till tydlig dokumentation.
Erfarenhet av tekniskt skrivande eller relevant utbildning.
Grundläggande kunskap om teknisk dokumentation och användarfokus.
Trivs med att arbeta i en teknisk miljö och samarbeta över avdelningsgränser.
Intresse för användarcentrerad dokumentation.
Är flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande:
Kunskap i XML, STE och S1000D.
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Lön: Fast lön
Ort: Trollhättan (pendling från Göteborg möjlig)
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Om vi inte kontaktat dig inom två veckor från det att du skickade in din ansökan har vi valt att gå vidare med andra kandidater för dessa tjänster.
Vid frågor, kontakta Ella Engstam på ella.engstam@talangjagarna.se
.
Ersättning
