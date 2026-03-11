Tekniska generalister med ledarambition Vattenfall Power Solutions
2026-03-11
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Företagsbeskrivning
Business Unit (BU) Vattenfall Power Solutions är en affärsenhet på ca 700 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som utbildar personal inom svensk kärnkraft, levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl. a. framtagning och tillhandahållande av utbildningar, projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag. Fokus inom affärsenheten Vattenfall Power Solutions är att utveckla vår förmåga inom projektledning samt valda tekniska nyckeldiscipliner. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller, där vårt arbete och kompetens skapar stora värden för Vattenfall och dess satsningar.
Om rollen
Vill du ta en ledande teknisk roll i projekt som formar dagens och framtidens energisystem?
För att stärka våra tekniska projekt och uppdrag söker vi nu Tekniska generalister som trivs i komplexa teknikmiljöer och som har ambitionen att axla ledande roller såsom Tech Lead, Teknisk samordnare eller Teknisk delprojektledare. Om du värdesätter samarbete och tycker om ansvar, erbjuder vi dig en plats att växa samtidigt som du arbetar syftesdrivet.
Om rollen
Kärnkraften är en nyckelkomponent i Sveriges fossilfria energisystem. Vattenfall driver utveckling av nya anläggningar samtidigt som vi genomför omfattande moderniseringar och livstidsförlängande projekt vid våra befintliga kärnkraftverk. Vi stöttar även vattenkraftens utveckling. Som Teknisk generalist hos oss arbetar du i gränslandet mellan teknik, projekt och ledarskap. Du har en bred teknisk bas och förmåga att fördjupa dig vid behov - men framför allt har du förmågan att styra, samordna och leda tekniska arbetspaket i projekt med många beroenden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som teknisk generalist kommer du att:
Styra, analysera och leda framtagandet av tekniska lösningar där många teknikområden möts.
Koordinera krav, tekniska gränssnitt och beroenden.
Säkerställa teknisk kvalitet i designgranskning, verifiering och dokumentation.
Bidra i upphandling, leverantörsgranskning och tekniska dialoger.
Leda tekniska arbetsgrupper eller delprojekt inom ditt område.
Driva tekniska beslut och vara den naturliga referenspunkten för teknikrelaterade frågor.
Bygga och utveckla tekniska arbetssätt, standarder och processer.
Kravspecifikation
Akademisk examen på mastersnivå t.ex. civilingenjör, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom relevant arbetslivserfarenhet.
Flera års erfarenhet från tekniska roller i energibranschen, industri eller annan reglerad verksamhet.
Erfarenhet av teknisk ledarskap, inom t.ex. Tech Lead, teknisk samordning eller arbetsledning i projekt.
Bred teknisk kompetens och mycket god förståelse för systemberoenden.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet från kärnteknisk verksamhet och tillståndsprocesser är meriterande.
Du som person
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där du har ett naturligt tekniskt ledarskap och är trygg i att driva tekniska team framåt. Du har förmåga att skapa struktur i komplexa och föränderliga sammanhang och kommunicerar tydligt för att brygga mellan olika teknikdiscipliner. Du trivs med att ta ansvar, fatta beslut och vara den som samordnar helheten. Vidare är du analytisk, nyfiken och har lätt att se kopplingar och konsekvenser över systemgränser. Du behöver också ha hög integritet, vara kvalitetsmedveten och agera som en förebild i arbetssätt och samarbeten. För oss är det även viktigt att dina personliga värderingar stämmer överens med vår kultur som präglas av våra principer aktiv, öppen, positiv och säkerhet.
Vi erbjuder
• En ledande teknisk roll med påverkan i både nya och befintliga kärnkraftsprojekt.
• Möjlighet att kombinera tekniskt djup med bred samordning och ledarskap.
• Kompetenta kollegor och projekt med hög teknisk komplexitet.
• Flexibla arbetssätt och god balans mellan arbete och privatliv.
• Möjlighet att även bidra i vattenkraftsprojekt och koncerngemensamma initiativ.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Solna, Göteborg, Västerås, Uppsala, Gävle, Nyköping eller Oskarshamn. Resor ingår som en naturlig del av tjänsten.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chefer Anna Neander Fermvik anna.fermvikneander@vattenfall.com
eller Andreas Lennartsson andreas.lennartsson@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryterare Carolina Bölander, carolina.boelander@vattenfall.com
eller Jessica Dinkel jessica.dinkel@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Gustaf Treiber (Akademikerna), Philip Carendi (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO), Jan Stigbert (Unionen). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 29 mars 2026. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Så ansöker du
