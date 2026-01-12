Teknisk VA-säljare till KZ Handels i Kungsbacka
2026-01-12
Vill du kombinera VA-teknik med fältförsäljning? KZ Handels söker en teknisk utesäljare i Kungsbacka för sydvästra Sverige.
Nu har du chansen att kliva in som VA-utesäljare hos KZ Handels i Kungsbacka, ett innovativt och snabbtänkt företag inom vatten och avlopp. Här erbjuds du en roll som säljare med stort mandat, frihet under ansvar och möjlighet att utveckla både dig själv och våra affärer. Med starkt namn hos våra kunder och unika egenproducerade produkter får du driva långsiktiga relationer och vägleda kunder i en bransch i förändring. Här får du kombinera teknik, affärstänk och kundnära försäljning, och bidra med din förmåga att hitta lösningar och se nya affärsmöjligheter.
Ditt anställningserbjudande
Hos oss på KZ Handels får du en vardag där du kan påverka, driva egna initiativ och samtidigt vara en del av ett lyhört och stöttande team.
Vi värdesätter frihet under ansvar, korta beslutsvägar och ett arbetsklimat där din röst räknas.
Du blir en viktig del i ett företag som vill framåt - med hjärta, teknik och stort kundfokus.
Här får du arbeta nära teknikutveckling och vara med och driva lösningar inom automation och smart VA. Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som VA-säljare ansvarar du för försäljning inom sydvästra Sverige upp till Värmland. Du kommer bland annat att:
Utveckla och vårda relationer med driftpersonal, konsulter och beslutsfattare.
Identifiera affärsmöjligheter tidigt i projekt och säljcykler.
Driva försäljning av produkter, verktyg och lösningar inom specialbrunnar, dagvatten, flödesreglering och digitalisering.
Fungera som en brygga mellan kundens behov och vår teknikutveckling, internt och med systerbolag.
Hålla i presentationer, workshops och behovsgenomgångar.
Värt att veta
Du utgår från vårt kontor i Kungsbacka och har ansvar för kunder från sydvästra Sverige upp till Värmland. Resor är en naturlig del av vardagen och planeras utifrån kundernas behov och dina egna affärsinitiativ. Samtidigt finns goda möjligheter att komplettera med digitala möten när det passar. Du samarbetar tätt med din säljkollega i Stockholm och våra tekniska experter, deltar i gemensamma säljmöten och har stort inflytande i affärsutvecklingen. Anställningen är på heltid med start enligt överenskommelse.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet av teknisk B2B-försäljning inom VA-branschen och en god förståelse för hur vatten- och avloppsverksamhet fungerar, i både privat och offentlig sektor. Du har arbetat med teknisk försäljning inom exempelvis flöden, tryck, dagvatten, ventiler eller automation, och är van att föra dialoger med såväl driftpersonal som konsulter och beslutsfattare.
Du trivs med långsiktiga relationer och säljcykler, och har erfarenhet av relationsbaserad försäljning. Vi ser gärna att du är lösningsorienterad, nyfiken på ny teknik och har förmåga att se nya tekniska och automatiserade lösningar. Du är trygg i att ta egna initiativ, driva affärer i mål och anpassa din kommunikation efter målgrupp.
Tjänsten kräver B-körkort samt goda kunskaper i både svenska och engelska.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels bjuda in till en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Tng Group AB (org.nr 556648-2781)
439 73 FJÄRÅS
Arbetsplats: KZ Handels AB
