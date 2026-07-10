Teknisk utvecklingsledare med inriktning rymdrelaterade förmågor
Myndigheten för civilt försvar / Organisationsutvecklarjobb / Karlstad Visa alla organisationsutvecklarjobb i Karlstad
2026-07-10
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du vara med och leda utvecklingen av rymdrelaterade förmågor i det civila försvaret? Då kan du vara vår nästa kollega.
Rymden har blivit en viktig del av vår samhällskritiska infrastruktur. Tjänster för navigering, kommunikation och meteorologi är beroende av satellitsystem, samtidigt som rymden utvecklats till en strategisk arena där hotbilden snabbt förändras. För att stärka Sveriges säkerhet och motståndskraft behöver det civila försvaret utveckla sin förmåga att förstå, skydda och använda rymdbaserade tjänster. Under de kommande åren väntas verksamheten även utvecklas inom närliggande områden, såsom obemannade system, där kopplingen mellan rymdtjänster och drönarteknik blir allt viktigare.
Mot denna bakgrund söker vi en utvecklingsledare som vill vara med och utveckla framtidens rymdrelaterade förmågor för det civila försvaret. Rollen passar dig som tycker om att omsätta behov till konkreta lösningar, driva utvecklingsinitiativ och leda komplexa projekt i samverkan med många aktörer. Du arbetar nära myndigheter, leverantörer, forskningsaktörer och konsulter i ett område som utvecklas snabbt och har stor betydelse för Sveriges säkerhet.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett ansvar med möjlighet till stor påverkan, där du förväntas omsätta behov till konkreta initiativ och bidra till en stärkt nationell förmåga inom rymdområdet. Tjänsten innebär att driva och leda utvecklingen av nya rymdrelaterade förmågor för det civila försvaret och beredskapssystemet.
I rollen kommer du bland annat att:
• Leda projekt, utvecklingsinitiativ och försöksverksamhet i samverkan med externa aktörer.
• Ta fram tekniska koncept, målbilder och utvecklingsplaner för framtida förmågor.
• Bidra till utvecklingen av övergripande systemarkitekturer och säkerställa att tekniska lösningar fungerar i ett sammanhängande systemperspektiv.
• Identifiera utvecklingsbehov och initiera nya utvecklingsinsatser utifrån omvärldsbevakning, teknikutveckling och Sveriges behov.
• Identifiera möjligheter att använda ny teknik för att stärka samhällets motståndskraft och operativa förmåga.
• Identifiera och utvärdera hur AI och andra framväxande tekniker kan omsättas till verksamhetsnytta och stärkt förmåga.
• Leda arbetet med kravställning och uppföljning av leverantörer.
• Säkerställa att utvecklade lösningar kan införas, driftsättas och förvaltas i myndighetsmiljö.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk utbildning, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig,
• Flerårig erfarenhet av projektledning, utvecklingsledning eller annan ledande roll inom teknisk utveckling.
• Erfarenhet av att omsätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Du behöver inte ha arbetat inom rymdområdet tidigare. Det viktigaste är att du har erfarenhet av att leda utveckling av komplexa tekniska förmågor och kan skapa resultat genom samverkan.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av totalförsvaret och samverkan mellan civila och militära aktörer.
• Erfarenhet av systemförvaltning och förvaltningsprocesser i offentlig sektor.
• Erfarenhet av att implementera eller utvärdera AI-lösningar.
• Erfarenhet av systematiskt cybersäkerhetsarbete, exempelvis riskhantering, kravställning, analys eller styrning,
• Erfarenhet av säkerhetskänslig verksamhet, signalskydd och arbete med säkerhetsskyddsklassificerad information.
• Erfarenhet av kravställning, upphandling, styrning och uppföljning av leverantörer.
• Kännedom om rymdområdet och satellitbaserade tjänster.
• Erfarenhet av obemannade system, exempelvis användning av drönare eller motverkande av drönarhot.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
För att lyckas i rollen arbetar du strukturerat och målinriktat samt skapar resultat genom att planera, prioritera och agera utifrån verksamhetens behov. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning anställning med möjlighet till förlängning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Sektionen för rymdsäkerhet har i uppgift att stärka den rymdrelaterade förmågan och motståndskraften inom det civila försvaret och beredskapssystemet. Sektionen arbetar med rymdsäkerhetsrelaterade frågor nationellt och inom EU. Sektionen finns i både Karlstad och Stockholm och består av såväl mer erfarna som mer juniora medarbetare.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Kristoffer Hultgren. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Josefin Berglund eller Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 20 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Box 599 (visa karta
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101 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9999930