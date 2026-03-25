Teknisk utredare till Stockholm Vatten & Avfall!
2026-03-25
Stockholm Vatten och Avfall strävar efter att skapa en hållbar och enkel verklighet för stockholmarna. Till avfallsavdelningen söker vi nu två tekniska utredare för att täcka upp för föräldravikariat. Vi söker dig som har ett starkt intresse för samhällsutveckling där du i tjänsten kommer få möjlighet att applicera dina akademiska kunskaper i praktiken och få meriterande erfarenhet för framtiden!Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Enheten du kommer tillhöra ansvarar för avfallsavdelningens frågor i stadens tidiga planeringsskeden och håller samman arbetet med att långsiktigt tillgodose avdelningens mark- och lokalbehov. Enheten ansvarar för renhållningsordningen (avfallsplan och föreskrifter) och bevakar avfallshanteringens intressen i stadens övergripande samarbeten och strategier samt utreder och analyserar övergripande frågor kopplade till den långsiktiga utformningen av avfallshanteringen i staden.
Som Teknisk utredare ser du avfallsverksamheten ur ett helhetsperspektiv och arbetar tidigt i stadens planeringsprocesser samt med diverse projekt, utredningar och strategier för att långsiktigt utveckla stadens avfallshantering tillsammans med övriga bolaget och staden. Du blir del av ett team med kompetenta kollegor som värderar samarbete och prestigelöshet högt.
Vi söker två tekniska utredare för att täcka upp för föräldravikariat. Ena vikariatet sträcker sig från 4 maj 2026 - 11 september 2026 och det andra vikariatet sträcker sig från 4 maj 2026 - 3 maj 2027.
Du erbjuds
En arbetsplats som värnar om miljö och hållbarhet.
En lärorik tjänst där du får möjlighet att arbeta nära tillsammans med kompetenta kollegor.
Detta är en ypperlig möjlighet att nyttja dina akademiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang. Vidare kan du förvänta dig en roll där du har flera kontaktytor och får ta egna initiativ inom dina ansvarsområden.
Omväxlande arbetsuppgifter och möjlighet att delta i olika projekt med spännande delmoment.Dina arbetsuppgifter
Under din introduktion kommer du gå parallellt med personen som går på föräldraledighet och även arbeta nära andra team medlemmar där fokus inledningsvis ligger på att hantera remisser, innan du introduceras för nedan nämnda arbetsuppgifter.
Rollen innebär på sikt att du analyserar, utreder och bidrar till utvecklingen av stadens avfallshantering, med fokus på tidiga planeringsskeden och långsiktiga strategier inom stadsutveckling, mark- och infrastrukturfrågor.
Hantera remisser, granska program, planer och bygglov.
Arbeta med stadsplanerings-, mark- och infrastrukturfrågor ur ett avfallsperspektiv.
Medverka i arbets-, projekt- och referensgrupper med anknytning till kommunal avfallshantering, planfrågor, stadsövergripande handlingsplaner etc.
Utföra andra på enheten förekommande uppgifter, såsom exempelvis arbeta fram styrdokument samt utveckla och följa upp verksamheten.
Vi söker dig som
Har en universitets- eller högskoleexamen (minst 180 HP) med inriktning mot avfallshantering, samhällsplanering, samhällsbyggnadsteknik, miljöteknik eller likvärdigt. Bifoga ditt examensbevis i ansökan.
Stort intresse för miljö- och stadsutvecklingsfrågor.
Kommunicerar obehindrat på svenska i såväl tal som skrift, då daglig kommunikation och dokumentation sker på svenska.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av utredningsarbete.
Erfarenhet av projektledning.
Erfarenhet av planerings- och stadsbyggnadsfrågor.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OCYT10". Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
