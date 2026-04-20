Teknisk utesäljare - till team Industri & team Försvar
2026-04-20
Swelex fortsätter att växa! Under det senaste året har vi stärkt upp vårt säljteam med nya kollegor och nu söker vi ytterligare två tekniska utesäljare. En till vårt team Industri och en till vårt team Försvar.
Båda rollerna bygger på teknisk försäljning, långsiktiga kundrelationer och nyfikenhet på våra kunders verklighet men riktar sig till olika typer av kunder och branscher.
Team Industri Som utesäljare i team Industri arbetar du med tillverkande företag inom automation, HVAC, energi, elektronikproduktion och andra teknikintensiva segment. Du driver affärer både med befintliga OEM-kunder och nya kontakter - alltid med förståelse för kundens teknik och affär.
Rollen passar dig som gillar fart, variation och teknik i flera nivåer - från komponentval till systemlösningar.
Team Försvar I team Försvar fokuserar du på kvalificerade affärer inom försvars- och säkerhetsindustrin. Det innebär ofta långsiktiga projekt, höga krav på dokumentation, spårbarhet, regulatorisk förståelse - och ett nära samarbete med både kvalitet och teknik.
Du som söker dig hit har gärna erfarenhet från försvarsnära miljöer, projektförsäljning eller tekniskt komplexa affärer.
Om rollen I rollen som teknisk utesäljare planerar du dina kundresor enligt vår strategiska plan och genomför cirka 130-150 kundmöten per år. Du arbetar nära teknisk sälj, innesälj, kvalitet och våra leverantörer - ibland som ensam säljare, ibland som del i ett kundteam.
Rollen formas utifrån din tekniska bakgrund. Har du erfarenhet från el, automation, elektronik, montage eller test och mät? Då bygger vi något som passar dig.
Vi söker dig som:
Har ett tekniskt intresse och är nyfiken på kundens applikation
Har erfarenhet från försäljning, teknik eller industriell miljö
Har förmåga att läsa ritningar och förstå tekniska underlag
Jobbar strukturerat och affärsdrivet
Har B-körkort och gillar att vara ute hos kund
Vad vi erbjuder Du får ett utvecklande säljjobb i ett bolag som är i rörelse - Swelex och Stig Wahlström Automatik är sedan årsskiftet en gemensam verksamhet. Tillsammans kombinerar vi det bästa från båda bolagen och fortsätter att utveckla erbjudandet.
Vårt produktsortiment är brett och tekniskt tungt - från kontakter, kablage, EMC och termisk hantering till sensorer, regulatorer, RF-lösningar och specialanpassade komponenter för känsliga miljöer.
Swelex är en del av Addtech-koncernen vilket ger stabilitet och tillgång till resurser - men med den lilla organisationens snabbhet, kultur och entreprenörskap.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tjänstebil, friskvårdsbidrag och möjlighet till hybridarbete erbjuds.
Vi arbetar med löpande urval - skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi utformar gärna rollen efter rätt person.
