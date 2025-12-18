Teknisk uppdragsledare med beredskapsinriktning till PTS
2025-12-18
Har du goda kunskaper om elektronisk kommunikation och vill arbeta med att utveckla Sveriges beredskap så är detta ett jobb för dig! Elektronisk kommunikation, till exempel internet och telefoni, är en av Sveriges mest kritiska samhällsfunktioner och i den här rollen får du vara med och stärka den när det verkligen gäller.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Den nya Avdelningen för beredskap och säkerhetsskydd har en central roll i att utveckla och stärka Sveriges förmåga att hantera kriser och säkerställa att samhället kan upprätthålla viktiga funktioner även under påfrestningar. Avdelningen arbetar både nationellt och internationellt med totalförsvarsplanering, beredskapsåtgärder och krishantering för att skydda och stärka Sveriges elektroniska kommunikation och posttjänster. Genom denna satsning stärker PTS sin beredskapsförmåga för att bättre möta samhällets behov. Nu söker vi dig som vill vara med och bidra till att säkerställa samhällets motståndskraft tillsammans med oss.
Om rollen
Som teknisk uppdragsledare blir du en drivande kraft i utvecklingen av beredskapen inom området elektronisk kommunikation. Du arbetar i en verksamhet som syftar till att stärka motståndskraft och uthållighet i nät och tjänster för påfrestningar vid kris och höjd beredskap. I rollen ansvarar du för att utveckla och förvalta de planer, arbetssätt och samverkansgränssnitt som krävs för att lösa viktiga beredskapsuppgifter. Arbetet innebär att du leder och deltar i förstudier, utvecklingsprojekt, arbetsgrupper och kvalificerade analyser. Du representerar myndigheten i samverkan med operatörer, myndigheter och aktörer inom totalförsvaret och fungerar som ett tekniskt stöd till kollegor med andra professioner. Rollen innebär också att du aktivt omvärldsbevakar teknik- och marknadsutvecklingen samt deltar i övningsverksamhet och krisstabsarbete. Du kommer arbeta i en miljö där vägen framåt inte alltid är given och där din förmåga att identifiera det väsentliga, skapa struktur och driva arbetet mot resultat blir central.
Om teamet
Enheten för beredskapsutveckling ansvarar för att utveckla och förvalta planer, arbetssätt och samverkansformat för beredskapen inom elektronisk kommunikation och post. Vi har en ledande och samordnande roll i att stärka beredskapen tillsammans med operatörer, myndigheter och andra delar av totalförsvaret. Vi är ett växande team med stark gemenskap och ett stort engagemang för vårt samhällsuppdrag. Här kombineras hög utvecklingstakt med ett öppet klimat där vi delar kunskap, stöttar varandra och arbetar nära tillsammans.
Om dig
För att trivas i rollen behöver du vara samarbetsorienterad och kan bygga förtroende med ett vänligt och prestigelöst förhållningssätt. Du har förmågan att förstå komplexa sammanhang, urskilja det väsentliga och ta fram tydliga, hållbara lösningar. Vidare är du strukturerad och tar självständigt ansvar genom att planera, organisera och driva arbetet framåt mot tydliga resultat och med din kommunikativa förmåga kan du på ett tydligt och lyhört sätt anpassa ditt budskap till mottagare och situation. För oss är dina personliga egenskaper viktiga, därför kommer vi lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen med teknisk inriktning eller erfarenheter och kvalifikationer som PTS bedömer likvärdiga.
• Mycket god kunskap om hur nät och tjänster för elektronisk kommunikation är uppbyggda och hur de används i samhället.
• Erfarenhet av att leda tvärfunktionella projekt och uppdrag.
• Mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Det är även meriterande om du har:
• Flerårig arbetslivserfarenhet av verksamhet för utveckling eller drift av nät och tjänster för elektronisk kommunikation.
• God kunskap om marknad, aktörer, värdekedjor, produkter och tjänster inom området elektronisk kommunikation.
• God kunskap om hot och risker som kan påverka tillgänglighet i elektroniska kommunikationsnät och tjänster, och hur man kan hantera dem.
• Arbetslivserfarenhet av kontinuitetsplanering, krisstabsarbete, utveckling av krisstabsmetodik eller motsvarande, som vi bedömer som relevant för denna tjänst.
• God kunskap om det svenska krisberedskapssystemet och/eller totalförsvaret, förvärvat via aktuell arbetslivserfarenhet eller aktuell längre utbildning.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir teknisk expert.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs därför svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning i enlighet med 3 kap. 1-3 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585).
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi i stället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester och arbetsprov kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta t.f. enhetschef Emil Hasselström på emil.hasselstrom@pts.se
eller HR-specialist Hedvig Olsson på hedvig.olsson@pts.se
För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
Välkommen med din ansökan senast 7 januari.
