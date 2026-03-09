Teknisk uppdragsledare med bakgrund inom fysik till Ringhals
2026-03-09
Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss. Därför ser vi individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du leda tekniska uppdrag som gör konkret skillnad för säkerheten och driften i en av Sveriges viktigaste anläggningar och samtidigt bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Ringhals. Vi arbetar tillsammans för en fossilfri framtid. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Nu söker vi en Uppdragsledare med inriktning bränsle till Enheten härd och bränsleteknik.
Enheten härd och bränsleteknik har ansvar för kvalificering och användning av kärnbränslet. Detta arbete bedrivs i tät samverkan med andra verksamheter inom Vattenfall.
Om jobbet
Som uppdragsledare på bränsleområdet ansvarar du för att leda, planera och följa upp tekniska uppdrag inom enheten. Uppdragen varierar i storlek och komplexitet.
Som uppdragsledare håller du ihop arbetet, säkerställer kvalitet och leder tekniskt inriktade grupper. Du arbetar nära bränslespecialister, härdfysiker, drift, underhåll, Vattenfall Nuclear Fuel (bränsleleverantör) och externa aktörer.
Du ansvarar för att uppdraget levereras enligt överenskommet innehåll, kvalitet, tidplan och budget, samt att rätt kompetenser deltar i uppdraget.
Utöver detta kan det även förekomma arbete inom enhetens övriga områden såsom att arbeta med kärnämneskontrollfrågor, bränsleekonomi, bränsletransporter samt bränsleinspektioner.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och samordna bränsleuppdrag från start till mål
Säkerställa leveranser enligt kvalitet, tidplan och budget
Planera resurser, aktiviteter, risker och kommunikation
Ta fram förstudier, projektdokumentation, beslutsunderlag och rapporter
Samordna interna och externa aktörer
Förbereda och delta vid inspektioner i anläggningen
Strukturera och kvalitetssäkra teknisk dokumentation
Bidra till erfarenhetsåterföring och utveckling av arbetssätt
Kravspecifikation
Om dig
Vi söker dig som har:
Teknisk fysisk eller motsvarande civilingenjörsutbildning
Dokumenterad erfarenhet av att leda tekniskt arbete, t.ex. uppdragsledning, teknisk projektledning eller samordning
Erfarenhet av arbete med ekonomi, budget och tidplan i projekt eller tekniska uppdrag
Mycket god förmåga att skriva och granska tekniska rapporter
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från kärnteknisk verksamhet eller annan komplex reglerad industri
Som person är du strukturerad och analytisk, men du kan också skapa riktning och energi i komplexa sammanhang. Samarbete faller sig naturligt för dig och du tycker om att få olika kompetenser att nå framåt tillsammans. Du bidrar gärna med både tydlighet och trygghet i arbetet. Du har lätt för att bygga relationer, oavsett om det gäller kollegor, specialister eller andra intressenter.
Ytterligare information
Övrig information
Vi erbjuder en inspirerande och stödjande arbetsmiljö där du kan bidra till en fossilfri framtid. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt. Vi värdesätter balans mellan arbete och privatliv och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsplats där alla kan trivas och växa. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till Rekryterande chef Martin Davidsson tfn 0730-747871
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 29/3 2026. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.I den här rekryteringen kan tester komma att ingå.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
432 30 VARBERG Arbetsplats
Varberg - Vattenfall Jobbnummer
9783832