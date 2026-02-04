Teknisk supportspecialist till Neko Health
2026-02-04
Vi söker dig som vill vara en del av ett innovativt och framåtsträvande bolag. Följ med ett innovativt team som driver ständig förbättring inom precisionsinstrumentation. Vi söker dig som är nyfiken, lösningsorienterad och vill bidra till att säkerställa högsta kvalitet och prestanda, både lokalt och globalt. Forma framtidens tekniska support med oss!
OM TJÄNSTEN
Neko Health arbetar för att förbättra hälsovården. Neko Health grundades 2018 och har under 2023 lanserat verksamheten i Sverige. Deras vision är att transformera sjukvården genom att skifta fokus från reaktiv behandling till proaktiv prevention. Genom att kombinera banbrytande sensorteknik med AI och medicinsk expertis, erbjuder de en unik helkroppsskanning som kan upptäcka tidiga tecken på sjukdomar innan de ger symtom.
Denna roll innebär att du stöder all fält- och fjärrdrift av precisionsinstrument, från installation och underhåll till uppgraderingar. Du säkerställer att feedback från fältet driver ständig förbättring och att NEKO följer hälsovårdsregulatoriska standarder. Du blir en del av ett dynamiskt team som arbetar nära FoU och fältingenjörer för att leverera toppmodern support. Neko Health värderar dina personliga egenskaper och ditt intresse högt; viljan att lära och ditt egna driv är avgörande för att lyckas i rollen.
Du erbjuds
Vi erbjuder en möjlighet att arbeta i en högteknologisk miljö där din nyfikenhet och problemlösningsförmåga värdesätts högt. Du får stora möjligheter till personlig och professionell utveckling, inklusive potential för resor och att forma din karriärväg i en global kontext.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att tillhandahålla teknisk support för precisionsinstrument, både på distans och på plats, för att säkerställa optimal funktion och kontinuerlig produktförbättring.
• Upprätthålla dokumentation och konfigurationer för installationer, uppgraderingar och löpande support.
• Fjärrsupporta fältserviceingenjörer med instrumentproblem (logganalys, diagnostik, felsökning) för att maximera drifttid.
• Vägleda fältingenjörer att följa standardiserade processer och best practice.
• Samarbeta med FoU, kliniska team och andra intressenter för att förbättra arbetsflöden och produkttillförlitlighet.
• Identifiera och kommunicera förbättringsområden inom organisationen.
• Stödja funktionsansvarig med underhåll och uppgraderingar av driftsatta instrument.
• Eskalera komplexa eller systematiska tekniska problem till funktionsansvarig vid behov.
VI SÖKER DIG SOM
• Högskole alternativt civilingenjör inom maskinteknik, farkostteknik alternativt liknande utbildningar eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Mycket goda kunskaper i svenska samt flytande kunskaper i engelska, både i tal och skrift då du arbetar i en internationell miljö.
• Mycket analytisk med datadrivet beslutsfattande.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av DevOps-miljöer, särskilt med Azure-molntjänster.
• Erfarenhet av instrumentation, teknisk support eller relaterade områden.
• Förmåga till fjärrfelsökning och diagnostik.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi tror att det är viktigt att du är bekväm i en dynamisk miljö där förändringar sker snabbt, och att du har ett flexibelt arbetssätt. Du behöver kunna ta stort eget ansvar och självständigt driva ditt arbete framåt, samtidigt som du har god samarbetsförmåga då uppgifterna varierar mellan individuellt arbete och arbete i team. Vi lägger stor vikt vid att du har en hög servicekänsla och god problemlösningsförmåga.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Nekos vision är att skapa ett vårdsystem som hjälper människor att förbli friska genom förebyggande insatser och tidig upptäckt. Genom att skifta fokus från att reagera på symtom till att proaktivt förhindra att sjukdomar uppstår, strävar de efter att transformera vården i grunden. Ersättning
