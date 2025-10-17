Teknisk supportmedarbetare som brinner för problemlösning - är det du?
Vill du arbeta i en roll där du får lösa problem, möta människor och vara en viktig del i att skapa nöjda kunder? Då kan detta vara jobbet för dig!
Är du en serviceinriktad problemlösare med tekniskt intresse? Hos vår kund i Västerås blir du en del av ett engagerat telefoni-supportteam som hjälper flera olika kunder med deras behov. Här får du kombinera din tekniska kunskap med din känsla för service och skapa smidiga lösningar som verkligen gör skillnad. Rollen kräver flexibilitet, nyfikenhet och ett genuint engagemang för att möta kunder på bästa sätt. En perfekt möjlighet för dig som vill utvecklas inom både mobiltelefoni och support!
Vill du kombinera problemlösning och service i vardagen? Som supportmedarbetare blir du en del av ett telefoni-supportteam som stöttar flera kunder. Här får du användning av din tekniska kunskap, din känsla för service och din förmåga att hitta lösningar - alltid med kunden i fokus.
Vi söker dig som är flexibel, gillar att samarbeta och trivs i en roll där vågar ta initiativ och hitta lösningar.
DETTA SÖKER VIPubliceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
• Ge telefonsupport och hantera felanmälningar
• Administration i ärendehanteringssystem
• Samarbeta i team och bidra till god service för flera kunder
• Problemlösning/support på mobiltelefoni och skrivare
• Hantera felanmälningar
Vi söker dig som har:
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• God datorvana och erfarenhet av ärendehanteringssystem
• Tekniskt kunnande inom mobiltelefoni och servicevana
• Förmåga att arbeta strukturerat och hålla deadlines
• B-körkortDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du serviceinriktad, lösningsorienterad och en lagspelare. Du har förmåga att ta ansvar, gillar utmaningar och kan hantera högt tempo när det behövs.Övrig information
• Arbetstid: Kontorstider, måndag-fredag (dagtid)
• Omfattning: Heltid (100 %)
• Placering: Västerås
Sök redan idag - för denna tjänst så tillämpar vi löpande urval och intervjuer, det innebär att tjänsten kan komma att vara tillsatt innan sista ansökningsdag.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
