Teknisk supportmedarbetare med fokus på energilösningar
2025-09-17
Vi söker för kunds räkning en teknisk support/ kundtjänstmedarbetare till Vattenfall. Du kommer arbetar som supportmedarbetare och ingå i teamet Decentral Energy Solutions. Detta team arbetar i framkant med lösningar inom solenergi, energilagring och smarta styrtjänster. Uppdraget är start omgående och sträcker sig c.a 1 år med chans till förlängning. Du blir anställd av Poolia men arbetar på plats hos kund.
Som teknisk supportmedarbetare spelar du en central roll i att säkerställa en hög kundnöjdhet genom att hantera inkommande supportärenden, identifiera och lösa tekniska problem, samt agera proaktivt för att förebygga framtida fel. Du kommer att vara kundens tekniska kontaktpunkt och ha daglig kommunikation via telefon, e-post och ärendehanteringssystem.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ta emot, lösa och dokumentera supportärenden gällande solceller, batterier och stödtjänster
• Utföra felsökning på distans och, vid behov, samordna teknikerbesök
• Ha tät kommunikation med kunder och säkerställa att de får snabb och tydlig återkoppling
• Arbeta proaktivt med att övervaka system, identifiera potentiella problem och vidta åtgärder innan kunden påverkas
• Samarbeta med interna team för att förbättra våra produkter och tjänster
Vem är du?
Vi söker dig med minst gymnasieutbildning som är ett krav (eftergymnasial utbildning är meriterande)
Erfarenhet och kompetens:
• Tidigare erfarenhet av teknisk support, kundservice eller liknande teknisk roll
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Van att arbeta i Microsoft Office samt andra digitala verktyg såsom e-post, chatt och ärendehanteringssystem
• Innehav av B-körkort
Meriterande:
Kunskap om solceller, batterier, stödtjänster eller annan energiteknik
Förståelse för aktuella regelverk inom energiområdet
Vi tror att du är en person som:
Har god kommunikativ förmåga och kan förklara tekniska koncept på ett enkelt och pedagogiskt sätt
Är strukturerad, noggrann och bra på att dokumentera ditt arbete
Har en problemlösande inställning och trivs med att arbeta självständigt
Är flexibel och van att hantera flera uppgifter samtidigt
Motiveras av att hjälpa kunder och har en tydlig känsla för service
Har ett tekniskt intresse och drivs av att hitta lösningar - gärna i samarbete med andra
Värdesätter att arbeta i team och delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension etc.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan Ersättning
