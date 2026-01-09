Teknisk support till PNA-gruppen - Patientnära laboratoriemedicin
2026-01-09
Vill du vara med och säkerställa kvalitetssäkrad patientnära diagnostik i hela Östergötland? Vi söker nu en teknisk support till vår PNA-grupp som arbetar med support, utbildning och uppföljning av patientnära diagnostik på vårdcentraler, vårdavdelningar och mottagningar i regionen.
Vårt erbjudande
Patientnära laboratoriemedicin (PNL) är en av specialiteterna inom Laboratoriemedicin i Region Östergötland. Vi bedriver en väl utvecklad verksamhet där arbetsmiljön kännetecknas av ansvar, tillit och delaktighet. Vi finns på de flesta av Östergötlands vårdcentraler samt på provtagningsenheterna på Universitetssjukhuset och Vrinnevisjukhuset. Inom PNL arbetar idag ca 100 medarbetare, där de flesta är biomedicinska analytiker eller sjukhusbiologer. Vi har även medicintekniska assistenter, undersköterskor och laboratorieingenjörer i vårt team.
Vår PNA-grupp arbetar med kvalitetssäkrad patientnära diagnostik och erbjuder ett behovsanpassat sortiment för laboratorieverksamhet på vårdcentraler, inom sjukhusvården samt för hemsjukvård och kommuner.
Vi söker nu en teknisk support till vår PNA-grupp. Som teknisk support blir du en viktig länk mellan diagnostiken och vården. Du får arbeta i en dynamisk miljö där din kompetens inom både teknik och diagnostik kommer till sin rätt. Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du direkt påverkar vårdkvaliteten
Möjlighet att utveckla din kompetens inom laboratoriemedicin och patientnära analyser
Ett varierat arbete med tekniska utmaningar och mänskliga möten
Ett kollegialt team där kunskap delas och samarbete värderas högt
Regelbunden kompetensutveckling inom ditt expertområde
Arbetstider dagtid, vardagar måndag till fredag, ej helger eller röda dagar
Dina arbetsuppgifter
Som teknisk support i PNA-gruppen har du en central roll i att säkerställa kvalitet och funktion i den patientnära diagnostiken. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Vara drivande i den verksamhetsnära förvaltningen av våra mellanmjukvaror
Teknisk support till vårdpersonal gällande behörigheter, felsökning, hantering av instrument och kontrollhantering
Kundbesök utifrån behov och efterfrågan för att lösa problem och ge stöd på plats
Bidra till utbildning och fortbildning av vårdpersonal kring hantering av analysinstrument, preanalys och kvalitetssäkring
Medverka vid centrala upphandlingar av nya instrument och system
Bidra till kvalitetssäkringsarbetet kring patientnära analyser
Aktivt deltagande i PNA-teamet och bidra till verksamhetens utveckling
Arbeta kliniskt i verksamheten på vårdcentralslaboratorium
Placering är Universitetssjukhuset i Linköping, men uppdrag inom hela regionen förekommer.
Arbetsgrupp
PNA-gruppen består av en koordinator, två laboratorieinstruktörer samt en teknisk support. Som nyanställd teknisk support blir du en viktig del av detta sammansatta team. Gruppen har ett tätt samarbete med andra supportfunktioner inom Laboratoriemedicin såsom teknik- och metodsupport samt IT. Detta skapar en dynamisk arbetsmiljö där kompetensutbyte och gemensam problemlösning är vardag.
Organisatoriskt tillhör PNA-gruppen Patientnära laboratoriemedicin och arbetar länsövergripande för att säkerställa hög kvalitet på de patientnära analyserna i hela Region Östergötland.
I vår grupp värdesätter vi både specialistkompetens och förmågan att samarbeta tvärprofessionellt. Vi stöttar varandra vid utmaningar och arbetar gemensamt för att hitta de bästa lösningarna för våra användare inom vården.
Om dig
Du är legitimerad Biomedicinsk analytiker eller har en högskoleexamen inom medicinsk biologi eller motsvarande.
Du behärskar svenska väl i tal och skrift så att du säkert kan kommunicera med kunder, samarbeta med kollegor och hantera dokumentation. B-körkort är ett krav.
Som person är du serviceinriktad och trivs med att möta och stödja vårdpersonal i deras dagliga arbete. Du är initiativtagande och självgående, och kan driva dina arbetsuppgifter framåt på egen hand samtidigt som du värdesätter samarbete med kollegor i teamet.
Du arbetar strukturerat och är kvalitetsmedveten i allt du gör, vilket är avgörande när det gäller patientsäkerhet och tillförlitlig diagnostik. Din förmåga att prioritera och se helheten gör att du kan hantera varierande uppgifter och snabbt ställa om när behov uppstår.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Tjänsten passar därför dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ gentemot både kollegor och kunder.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1898". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Patientnära laboratoriemedicin Kontakt
Enhetschef Anna Henricson Anna.Henricson@regionostergotland.se 010-1033244 Jobbnummer
9675593