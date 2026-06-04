Teknisk Support till MSX International i Torslanda Göteborg
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-06-04
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Om MSX International
MSX International är en global bransch-ledande leverantör av konsulttjänster och Business Process Outsourcing till fordonsindustrin med över 5000 medarbetare. I Norden är vi stolta över vårt team bestående av drygt 110 experter som levererar mätbara resultat med hög kvalitet. MSX investerar kraftfullt inom digitalisering för att öka vårt försprång som den ledande aktören i att supportera fordonsindustrin i en föränderlig tid. Tack vare vårt fokus på utveckling och kvalitet, växer vi snabbt och har de flesta biltillverkarna som kunder.
Om Jobbet
Brinner du för teknik och problemlösning? Är du en analytisk person med stort intresse för teknik och bilar, då är rollen som diagnostekniker hos MSX International något för dig.
Som diagnostekniker ger du support till vår slutkunds återförsäljare och tjänsten är en del av vårt nordiska team som expanderar. Vi söker just nu två personer som blir direktanställda hos MSX International.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Supportera och coacha återförsäljare med avancerad diagnostisk felsökning
Bistå med rekommendationer för fortsatt felsökning
Kommunicera direkt med kundens utvecklingsteam
Daglig uppföljning av aktuella ärenden
Rapportering av produktavvikelser till kund
Kontinuerlig kompetensutvecklingKvalifikationer
Teknisk erfarenhet är ett krav, Nivå 3 eller motsvarande
Elbilserfarenhet är meriterande
God förståelse för diagnossystem och mjukvara
Solid erfarenhet från auktoriserad märkesverkstad
Goda kunskaper inom IT, elektronik och felsökning
Engagerad och analytisk problemlösare
Kommunikativ och serviceinriktad
Flytande svenska och engelska
Arbetsplats och omfattning:
Tjänsten är placerad i trevliga lokaler i Torslanda. Detta är heltidstjänster och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi erbjuder en månadslön i spannet 41–45 000 SEK för denna position. Lönesättningen sker i enlighet med vår lönesättningspolicy och baseras bland annat på utbildning, kompetens, kvalifikationer och erfarenhet. Som medarbetare hos MSX arbetar du i en dynamisk och inkluderande miljö där både medarbetare och kunder är i fokus. Vi brinner för hållbarhet och strävar efter att göra skillnad – varje dag.
Som en del av vårt team erbjuder vi dig:
Flexibilitet – möjlighet att arbeta hemifrån för att skapa balans i vardagen Trygghet – vi har kollektivavtal som ger dig stabila villkor Förmåner som gör skillnad – friskvårdsbidrag, förskottssemester och betald ledighet vid hälsobesök är bara några exempel
Additional Information:
Med över 5 000 medarbetare i mer än 80 länder världen över erbjuder våra team branschledande expertis inom:
• Konsumentengagemang • Prestanda för reservdelar, tillbehör och service • Handlingsbara insikter • Reparationsoptimering och efterlevnad • Lärandelösningar • Distribution och försäljningsprestanda
Vår dokumenterade framgång innebär att vi idag samarbetar med nästan alla biltillverkare på marknaden.
MSX:s syfte Att ge Movers och Makers möjlighet att blomstra i en ständigt föränderlig värld. MSX:s mission Att utnyttja vår expertis inom mobilitet, kreativiteten hos våra globala team och kraften i teknologin för att skapa skräddarsydda, hållbara och innovativa lösningar. MSX:s vision Att vara kundernas förstahandsval, erkända för vår operativa excellens och vårt engagemang för att driva förändring och innovation inom mobilitetsindustrin.
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi välkomnar sökande oavsett kön och bakgrund –Viktigt för tjänsten är ditt driv och motivation för arbete, din vilja att bidra till kvalité och utveckling. I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid din erfarenhet och din tekniska bakgrund från bilbranschen.
Denna ansökan hanteras av Fordonsakademin Sverige AB. Kontaktpersoner för denna tjänst är Johanna Aslan Rekryterande Konsultchef på Fordonsakademin Sverige AB, johanna.aslan@fordonsakademin.se
och Pia Berlin Key Account Manager/Platschef Göteborg, pia.berlin@fordonsakademin.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.
Våra Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7851354-2035762". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Celsiusgatan 8 (visa karta
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417 62 GÖTEBORG Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9947595