Teknisk support till företag i Sundsvall
2025-12-16
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Timrå
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
Om tjänsten
Är du tekniskt intresserad och serviceinriktad? Trivs du i en roll där du får lösa problem och hjälpa kunder? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker en medarbetare till teknisk support som blir en viktig del av kundens supportteam. Du kommer att vara kundens första kontaktpunkt och ha ansvar för att lösa deras behov, både på kort och lång sikt. Du kommer också att bidra till att förbättra interna processer och dokumentation. Vi söker dig som är lösningsfokuserad, proaktiv och trivs med att arbeta självständigt. Du har en god sifferkänsla och ett engagemang för att förbättra kundupplevelsen.Om företaget
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Att jobba som teknisk support innebär en varierad vardag där du hanterar inkommande ärenden, supportar kunder i deras frågor och aktivt bidrar till verksamhetens utveckling. Du kommer att samarbeta med olika avdelningar och ha en viktig roll i att förbättra processer och kundupplevelser. Dessutom kommer du att ansvara för att följa bolagets administrativa processer och rutiner för att säkerställa kvalitet samt hantera kundreklamationer och uppdatera kundregister vid inkommande ärenden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar även:
• Äga kundens ärende från start till mål, inklusive återkoppling
• Sträva efter att lösa kundens ärende vid första kontakt
• Hantera orderläggning
• Arbeta proaktivt med att digitalisera kunderna
• Bidra aktivt till verksamhetens förbättringsarbete baserat på kundinsikter
• Medverka till en god arbetsmiljö och en säker, effektiv och ren arbetsplatsKvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har ett intresse för att arbeta i digitala miljöer. Du trivs med att ta ansvar och har en god förmåga att hantera tekniska utmaningar samtidigt som du levererar bra kundservice. Du har ett öga för detaljer, är flexibel och drivs av att hitta effektiva lösningar. Du tycker om att arbeta självständigt men uppskattar också att vara en del av ett team där samarbete och god kommunikation är viktiga.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
•
Minst tre år gymnasieutbildning eller motsvarande
•
Några års relevant arbetslivserfarenhet
•
Goda kunskaper i Officepaketet
• Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Vana att arbeta i digitala miljöer
•
Erfarenhet av kundnära service
•
Tidigare arbete med merförsäljning
•
Erfarenhet av ärendehanteringssystemÖvrig information
Tillträde: enligt överenskommelse
Omfattning: heltid
Lön: individuell lönesättning
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundkontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Matilda Carlsson på matilda.carlsson@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!
