Teknisk Support & Lager - inom bygg och grundläggning
de Miranda & Partner AB / Byggjobb / Helsingborg Visa alla byggjobb i Helsingborg
2026-03-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos de Miranda & Partner AB i Helsingborg
För dig som vill kombinera teknik, problemlösning och praktiskt arbete
Har du ett tekniskt intresse och trivs i en roll där problemlösning, kundkontakt och struktur är en naturlig del av arbetet?
Hos Sluta Gräv söker vi en person till en varierad roll där teknisk support, eftermarknad och lagerarbete kombineras. Rollen passar dig som har teknisk förståelse och vill arbeta nära både produkter, kunder och projekt inom bygg och grundläggning.
Erfarenhet från bygg eller entreprenad är meriterande, men det viktigaste är att du har ett tekniskt intresse och är nyfiken på byggteknik, gillar att lösa problem samt trivs i en roll där både praktiskt arbete och administrativa uppgifter ingår.
I rollen arbetar du nära kunder, partners och kollegor för att hitta rätt lösningar i olika projekt. Samtidigt kommer du vara involverad i lager- och logistikarbetet, vilket gör rollen både teknisk, praktisk och administrativ.
Ge teknisk support och rådgivning till kunder, installatörer och partners kring våra
produkter och lösningar
Hjälpa kunder att planera lösningar för byggprojekt
Hantera supportärenden och eftermarknadsfrågor via telefon, e-post och CRM-
system
Arbeta administrativt med kundförfrågningar, leads och ärendehantering
Utföra enklare tekniska beräkningar kopplade till grundläggning
Bidra till att skapa struktur och effektiva arbetssätt
Ansvara för kvalitetskontroller, samt i vissa fall vara behjälplig i lagerarbetet
Delta i förbättring av interna rutiner och dokumentation
Samarbeta nära sälj, produktutveckling och supply chain
Vem vi tror att du är
Vi tror att du är en tekniskt intresserad person som gillar att kombinera problemlösning, struktur och kundkontakt i ditt arbete.
Du behöver inte kunna allt från början. Det viktigaste är att du har ett tekniskt intresse, gillar att lösa problem och vill utvecklas i rollen.
Du kan ha erfarenhet från bygg, entreprenad, infrastruktur, installation eller liknande områden, men framför allt har du en god teknisk förståelse och en vilja att lära dig mer.
Du är också bekväm med att arbeta i affärssystem, mejl och administrativa processer.
Strukturerad och lösningsorienterad
Serviceinriktad och kommunikativ
Ansvarstagande och självgående
Nyfiken på teknik och förbättringar
Prestigelös och hjälpsam i samarbetenKvalifikationer
Teknisk bakgrund eller dokumenterad teknisk förståelse, gärna inom byggteknik,
mekanik eller maskinteknik
Erfarenhet från bygg, entreprenad, infrastruktur, installation eller liknande bransch
God administrativ vana
God datorvana och erfarenhet av affärssystem
Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande
Erfarenhet av teknisk support eller eftermarknad
Erfarenhet av entreprenadmaskiner eller byggtekniska produkter
Erfarenhet av lagerarbete
Truckkort
Därför ska du välja Sluta Gräv
En varierande roll där teknik, administration och praktiskt arbete möts
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och rutiner
En prestigelös och hjälpsam kultur
Arbeta med en innovativ produkt i en växande marknad
Placering och anställningsvillkor
Placeringsort: Helsingborg
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader
Hur ansöker du?
I denna rekrytering samarbetar Sluta Gräv med de Miranda & Partner.
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, då vi arbetar med löpande urval, dock senast den 7 april.
Vill du veta mer om rollen är du varmt välkommen att kontakta Pernilla Nicklasson via mejl, pernilla@demirandapartner.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Sluta Gräv AB utvecklar och levererar moderna lösningar för markskruv och grundläggning som ersätter traditionell gjutning. Markskruvar är en produkt som ökar i användning och håller på att etableras som en ny standard för fundament. Våra produkter marknadsförs under varumärket StopDigging och används inom bygg, installation och infrastruktur - från mindre projekt som altaner och attefallshus till större byggnationer, där effektivitet, kvalitet och hållbara lösningar står i fokus.
Sluta Gräv äger även Stavrex AB, en etablerad aktör inom markskruv och grundläggning. Tillsammans skapar bolagen en stark plattform inom moderna och hållbara grundläggningslösningar.
Vi samarbetar med partners och installatörer i hela Norden och våra lösningar används i projekt över hela världen.
Hos oss får du arbeta i ett växande företag där teknik, utveckling och kundfokus står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare de Miranda & Partner AB
(org.nr 559496-5633)
254 64 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-konsult
Pernilla Nicklasson pernilla@demirandapartner.se Jobbnummer
9811542