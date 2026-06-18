Teknisk Specialist till NCC Asfalt Nords asfaltsverk
Ncc Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Sundsvall Visa alla maskiningenjörsjobb i Sundsvall
2026-06-18
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NCC Industry, Asfalt Nord
Vill du arbeta nära produktionen och bidra till utvecklingen av framtidens asfaltverk? Vi söker nu en teknisk specialist som kombinerar tekniskt kunnande med driv att förbättra och utveckla vår verksamhet i Norra Sverige.
Om rollen
Som teknisk specialist inom Asfalt Nord får du en central roll i att stödja, utveckla och effektivisera våra asfaltverk. Rollen innebär ett nära samarbete med vår nuvarande tekniska specialist samt platschefer och produktionsorganisationen.
Du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat – från att stötta i daglig drift och tekniska frågor till att driva förbättringsinitiativ, investeringar och utvecklingsprojekt.
Rollen innebär också ansvar för att bidra till teknisk planering, uppföljning och utveckling av våra anläggningar och arbetssätt, med fokus på effektivitet, kvalitet och hållbarhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stödja asfaltverken i tekniska frågor kopplat till produktion, utrustning och drift
Identifiera förbättringsområden och driva genomförande av åtgärder
Delta i och driva projekt inom produktion, investeringar och ombyggnationer
Bidra till utveckling av systematiskt underhåll, planering och tekniska processer
Stötta platschefer i administrativa och uppföljande uppgifter
Vara kontaktperson i tekniska frågor gentemot leverantörer och interna funktioner
Medverka i val av teknisk utrustning och utveckling av våra anläggningar
Säkerställa god kontroll över produktionstillgångar och bidra till kostnadseffektiv drift
Bidra till utveckling av arbetet med asfaltåtervinning och hållbar produktionPubliceringsdatum2026-06-18Profil
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och trivs i en roll där du kombinerar analys, struktur och praktiskt förbättringsarbete.
Önskvärda kompetenser: Vi ser gärna att du har en relevant universitets- eller högskoleutbildning inom teknik, exempelvis maskin, bygg eller industriell teknik. Erfarenhet från produktions- eller processindustri är värdefull, liksom bakgrund inom projektledning, förbättringsarbete samt administrativt arbete och uppföljning.
Meriterande:
Erfarenhet från asfaltverk eller liknande processanläggning
Erfarenhet av arbete med underhåll, investeringar eller driftoptimering
Kunskap inom systematiskt underhåll, energi eller återvinning kopplat till produktionDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad och har god analytisk förmåga
Drivande och har förmåga att omsätta idéer till praktiska resultat
Självständig men trivs i nära samarbete med andra
Kommunikativ och trygg i dialog med olika delar av organisationen
Du har ett naturligt helhetsperspektiv och ser sambandet mellan teknik, produktion och ekonomi.
Vi erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benifex.
Du blir en del av en specialistfunktion där samarbete och kompetensutbyte är centralt, och där du får möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av våra asfaltverk och framtida arbetssätt.
Placering och arbetsområde
Trolig placeringsort i Umeå, Sundsvall eller Gävle.
Rollen innebär resor och närvaro inom hela Asfalt Nords geografi – från Gästrikland/Dalarna till Norrbotten. B-körkort är ett krav.
Kontakt och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Magnus Johansson, Manager of Technical Production på 070-696 12 20 eller Fredric Westling, HR på 070-721 78 72.
Urval sker löpande så lämna din ansökan idag! Rekryteringen sträcker sig över vår semesterperiod varför ingen återkoppling på ansökningar kommer ske under vecka 28-31. Sista ansökningsdag 2026-08-14.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Du är också en viktig länk för att vi ska kunna forma en allt bättre och mer hållbar byggprocess. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad. NCC - ett av de ledande företagen i Norden.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Sundsvall (visa karta
)
856 50 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Fredric Vestling 0707217872 Jobbnummer
9969377