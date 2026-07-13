Teknisk specialist till enheten Nationell digital identitet
Myndigheten för digital förvaltning (MDF) (Digg) / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-07-13
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eller i hela Sverige
Vill du arbeta med tekniska lösningar som används i hela den offentliga förvaltningen? Digg ansvarar för den offentliga förvaltningens tillgång till infrastruktur och tjänster för elektronisk identifiering och underskrift.
Sweden Connect är Sveriges nationella infrastruktur för e-legitimering, som möjliggör att e-tjänster och e-legitimationer fungerar tillsammans.
Nu står infrastrukturen inför ett teknikskifte till nästa generations federationsmodell baserad på OpenID Connect och OpenID Federation.
Vi söker dig som vill arbeta nära den tekniska kärnan i denna utveckling. Du kommer att bidra till hur federation, tillit och standarder omsätts i praktiken i en miljö med många beroenden och aktörer.
Du kliver dessutom in i ett spännande skede. Den 1 januari 2027 går Digg och PTS samman och blir Digitaliseringsmyndigheten, där vi tillsammans fortsätter arbeta för ett säkert digitalt Sverige för alla.
Om jobbet
Nu söker vi en teknisk specialist till Enheten Nationell digital identitet. Enheten arbetar med digital identitet, e-legitimering, e-underskrift och auktorisation och ansvarar för delar av Sveriges digitala infrastruktur.
Som teknisk specialist arbetar du nära den tekniska kärnan i Sweden Connect. Du bidrar till att omsätta standarder och arkitektur i en federativ miljö med många beroenden. Rollen innebär att analysera, konkretisera och driva tekniska frågor tillsammans med utvecklingsteam och driftleverantör, samt hantera frågor kopplade till drift, incidenter och vidareutveckling av infrastrukturen.
Du behöver inte kunna allt från start, men du har tillräcklig teknisk tyngd för att självständigt sätta dig in i nya standarder, arkitekturer och lösningar och värdera hur de ska tillämpas i praktiken.
Exempel på arbetsuppgifter:
analysera, konkretisera och driva tekniska frågor kopplade till Sweden Connect tillsammans med utvecklingsteam och driftleverantör
hantera frågor kopplade till drift, incidenter och vidareutveckling av infrastrukturen
följa och värdera relevanta standarder inom digital identitet och informationssäkerhet
omsätta standarder och arkitektur till fungerande lösningar i en federativ miljö
samverka med myndigheter, kommuner, leverantörer och internationella samarbetspartners
Om dig
För att lyckas och trivas i den här rollen behöver du ha följande kompetenser, kunskaper och erfarenheter:
Erfarenheter och kunskaper - krav
Minst tre års erfarenhet av arbete med komplexa tekniska system, exempelvis inom digital identitet, informationssäkerhet eller andra säkerhetskritiska miljöer.
Dokumenterad erfarenhet av arbete i eller nära ett tekniskt utvecklingsteam, i samverkan med både tekniska och verksamhetsnära roller.
Erfarenhet av att ta fram underlag och föra tekniska resonemang i dialog med beslutsfattare eller andra centrala intressenter.
God förståelse för tekniska system och arkitektur samt förmåga att analysera samband mellan komponenter och aktörer och omsätta tekniska frågeställningar till tydliga krav, underlag och beslut.
Erfarenhet av att leda eller facilitera tekniska dialoger, möten eller workshops.
Erfarenheter och kunskaper - meriterande
Erfarenhet och kunskap om relevanta standarder inom digital identitet, exempelvis SAML, OpenID Connect eller eIDAS.
Erfarenhet av arbete med digital identitet, till exempel e-legitimering, federation eller behörighetslösningar.
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller i samverkan med många aktörer.
Erfarenhet av agilt arbetssätt.
Kompetenser
Problemlösande analysförmåga
Ansvarstagande
SamarbetsförmågaPubliceringsdatum2026-07-13Utbildningsbakgrund
Du har en akademisk utbildning inom x eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi erbjuder
Hos oss arbetar engagerade personer som alla bidrar till digitaliseringen av Sverige. Vi rekryterar långsiktigt och lägger stor vikt vid att våra medarbetare mår bra, utvecklas i sitt arbete och trivs på jobbet.
Diggs huvudkontor finns i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler. Vi har även ett mindre kontor i centrala Stockholm. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete, omfattning varierar mellan olika personer utifrån verksamhetens behov.
På Digg får du
tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning
placeringsort är Sundsvall eller Stockholm
resor förekommer och dess antal kan variera över tid
generösa förmåner. Läs mer på https://www.digg.se/om-oss/jobba-med-oss.
I vår rekryteringsprocess ingår bakgrundskontroll i form av CV-verifiering för samtliga slutkandidater.
Sök
Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb, effektiv och fördomsfri process som möjligt och arbetar därför löpande, strukturerat och systematiskt med vårt urval. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Ägna inte onödig tid åt att uppdatera ditt cv, svara istället på våra urvalsfrågor i ansökan.
Sista ansökningsdag är 12 augusti.
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetsche Björn Norestig på tel 010 484 75 02. Fackliga kontaktpersoner är Mattias Ekhem för Saco-S och Åsa Fridholm för ST. De nås via växeln på 0771-11 44 00.
Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Om Digg
Digg samordnar och stödjer gemensam digitalisering för att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig
Vi utvecklar gemensam digital infrastruktur och digitala tjänster som används av myndigheter, kommuner och regioner i hela landet. Genom vårt arbete bidrar vi till att offentlig sektor kan samarbeta bättre, dela data och erbjuda enklare och mer tillgänglig service till invånare och företag. https://www.digg.se/om-oss/jobba-med-oss/att-jobba-pa-digg.
Digg och PTS blir Digitaliseringsmyndigheten
Den 1 januari 2027 går Digg och PTS samman och blir Digitaliseringsmyndigheten. Vi samlar kompetens inom digitalisering, digital infrastruktur, data och AI i en gemensam myndighet. När du söker den här tjänsten blir du en del av den resan. Här får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor bidra till samhällsviktiga frågor, utvecklas i din yrkesroll och vara med och forma en myndighet som stärker Sveriges digitala framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Digital Förvaltning
(org.nr 202100-6883), https://www.digg.se/
852 37 SUNDSVALL Arbetsplats
Myndigheten för digital förvaltning (MDF) (Digg) Jobbnummer
10001705