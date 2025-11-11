Teknisk specialist signal - forma nästa generation av signalsystem
Region Stockholm / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om rollen
Som tekniskt sakkunnig signal arbetar du med våra projekts tekniska leveranser inom signalområdet.
Du är med genom hela kedjan - från tidiga utredningar, beräkningar och systemdesign till verifiering, validering och överlämnandet till förvaltning.
I nära samarbete med projektledare, leverantörer och andra sakkunniga ser du till att tekniska lösningar uppfyller krav och standarder med hållbarhet och långsiktighet. Du blir även en viktig länk för avdelningsöverskridande samarbete där du bidrar till att skapa samsyn, dela kunskap och hitta gemensamma lösningar.
Några exempel på arbetsuppgifter:
Delta i framtagandet av systemdesign och tekniska val
Säkerställa att projektleveranser uppfyller krav, standard och effektmål
Identifiera och analysera tekniska risker och bidra till lösningar
Utveckla och förfina metoder för tekniska leveranser
För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
Du är noggrann och samarbetsinriktad med genuint intresse för teknikens roll i samhället. Du bygger förtroende i dina relationer genom att kommunicera tydligt och anpassat efter mottagaren. Du ser till helheten även vid utmaningar, hittar lösningar och bibehåller fokus på det gemensamma målet.
Med lyhördhet, självinsikt och engagemang bidrar du till att vi delar erfarenheter och lärdomar som stärker projekten men även utvecklingen av våra arbetssätt. Du utrycker dig väl på svenska i både tal och skrift, och använder dig av denna förmåga för att skapa förståelse och samarbete. Publiceringsdatum2025-11-11Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av signalsystem inom järnväg, spårväg eller tunnelbana (eller vad trafikförvaltningen bedömer som likvärdigt)
Erfarenhet med något av följande system: Datorbaserat eller reläbaserat signalställverk, manöver-/trafikledningssystem, ombordsystem
Kunskap om RAMS eller EN-standard 50126, 50128, 50129
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet inom utveckling och/eller integration av ett signalsystem
Erfarenhet med framtagande av krav av signalsystem
Högskoleutbildning inom relevant område
Erfarenhet systemvalidering/verifiering, besiktning, framtagning av dokumentation, kravställning, granskning
Kunskap om livscykelhantering och förvaltningsperspektivet
Förståelse av systems of systems och komplexa system och deras synergier och samverkan
Kunskap om projekt som arbetsform
Förmåga att uttrycka dig på engelska när det gäller teknikfrågor med leverantörer Om företaget
Hos oss på trafikförvaltningen får du jobba med starka varumärken som SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänst i Region Stockholm och Spårvägsmuseet.
Tillsammans ansvarar vi för halva Sveriges kollektivtrafik och vi har höga ambitioner. Vi utvecklar en av världens mest hållbara och attraktiva kollektivtrafik. Och vi jobbar dagligen med att minska vår miljöpåverkan, öka social hållbarhet och ansvarfullt förvalta våra gemensamma medel. Utan oss stannar Stockholm.
Det här erbjuder vi dig
På trafikförvaltningen har du möjlighet att växa och utvecklas för ett helt yrkesliv. Här kan du vara expert och fokusera på ditt sakområde. Samtidigt som du jobbar i ett lag och i en organisation med stor bredd. Det finns stora möjligheter att röra sig mellan olika roller och uppgifter. Du har utrymme att forma din egen karriärväg och stärka både din personliga och professionella utveckling i en spännande och varierad miljö!
Vi är en välkomnande och öppen arbetsplats där vi stöttar och hjälper varandra. Vi vet att nyckeln för att vi ska klara vårt uppdrag - är medarbetare som trivs, mår bra och kan utvecklas på jobbet. Därför lägger vi stor vikt vid att säkerställa hållbarhet i vårt arbetssätt, bland annat genom att erbjuda flexibilitet i vardagen och hybridarbete när möjlighet finns.
Årligen erbjuds hälsoundersökning och friskvårdsbidrag på 5 000 kr. Hälsospåret, vår friskvårdssatsning, innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter. SL-kort är en annan uppskattad förmån hos oss. Läs mer om våra förmåner här.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker med CV via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökan via e-post. För att säkra objektiva bedömningar använder vi tester i samband med urval. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Höijer, tfn 0707863575. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Sofia Åkerblom, tfn 0707861558.
Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är 1 december. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Grundutredning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vissa tjänster ställer krav på svenskt medborgarskap samt omfattas av en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Provanställning kan komma att tillämpas och eventuella arbetsprov kan bli aktuella för tjänsten.
Webb och sociala medier
För mer information om hur det är att jobba hos oss, besök vår karriärsida. Du hittar oss också på LinkedIn.
#LI-Hybrid
Vi är stolta samhällsutvecklare. Med kompetens och engagemang tar vi Stockholm och kollektivtrafiken framåt. Vi ansvarar för SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet och tillsammans utvecklar vi en trygg, attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik för nära 900 000 resenärer. Följ med oss på resan!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6992". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Trafikförvaltningen, Investeringsprojekt, Systemdesign & Projektstöd Jobbnummer
9599880