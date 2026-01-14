Teknisk specialist med fokus nätverk & sourcing
2026-01-14
Är du en tekniskt nyfiken problemlösare som trivs i gränslandet mellan IT och kundnytta? Hos oss får du arbeta i fintech-branschens framkant med fokus på infrastruktur, cloud- och leverantörsstyrning, där din förståelse för nätverk gör dig extra värdefull i teamet. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Vi söker dig som vill bli en viktig nyckelperson i ett tajt team som vill arbeta i gränslandet mellan teknik och leverantörsstyrning. Teamet består idag av cirka åtta personer, varav fyra är teknikspecialister med bred teknisk kompetens. Rollen handlar inte om att själv äga eller drifta nätverket, utan om att vara en tekniskt kunnig beställare och kravställare mot externa leverantörer.
Du kommer att koordinera, följa upp och ibland själv utföra mindre konfigurationer vid behov. Arbetet kräver god förståelse för infrastruktur och nätverk, samt intresse för att utvecklas mot cloudlösningar. Kunden genomgår en teknisk transformation där du kommer vara en del av resan!
Exempel på arbetsuppgifter:
Koordinera resurser och aktiviteter i teknikerteamet
Säkerställa att rätt kompetenser finns tillgängliga och att arbetet utförs i tid
Vara bryggan mellan interna behov och externa leverantörer
Övervaka och förstå nätverksmiljön
Driva arbetet mot modernisering och molnlösningar (Azure, M365, Teams, Copilot m.m.)
Samverka med interna projekt, t.ex. inom nätverk och RPA
Kommunicera med olika interna team och externa parter
VI SÖKER DIG SOM:Har en avklarad kandidat/masterexamen i nätverksteknik eller liknande utbildning
Har minst 1-3 års arbetslivserfarenhet inom liknande arbetsuppgifter
Har goda kunskaper inom nätverksteknik och cloudmiljöer
Tekniker inom: AD, klientplattformar, servermiljöer, (Azure, AWS)
Du är trygg i dig själv och tycker om att arbeta självständigt men med nära stöd från kollegor
Kundens koncernspråk är svenska, varav du behöver vara flytande i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta med externa leverantörer är meriterande
Personliga egenskaper värdesätts högt och vi ser gärna att du är prestigelös och tycker om att arbeta tillsammans med andra
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du efter cirka 12 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: December eller enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Göteborg
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals - och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
